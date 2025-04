La suite de 100 metres de la reina Sofia: La paguem tots

per Mireia Puig

La reina emèrita Sofia ha optat per un estil de vida que la manté allunyada del Palau de la Zarzuela, passant llargues temporades a Ginebra. Allà, s'allotja en una suite de més de 100 metres quadrats al prestigiós Four Seasons Hotel des Bergues, un establiment de cinc estrelles amb gairebé dos segles d'història, situat a la riba del llac Lemán.

Un refugi de luxe a Ginebra

El Four Seasons Hotel des Bergues és conegut per la seva elegància i exclusivitat. Dissenyat pel reconegut arquitecte d'interiors Pierre-Yves Rochon, l'hotel combina l'encant històric amb comoditats modernes. Les suites ofereixen vistes panoràmiques al llac i estan decorades amb mobles clàssics francesos. Les tarifes per nit varien entre 1.000 i 14.000 euros, depenent de la categoria i la temporada.

Motius darrere de l'elecció

La decisió de la reina Sofia de residir a Ginebra respon a diversos factors. D'una banda, la seva relació amb la reina Letícia ha estat objecte d'especulació, suggerint que la convivència a Zarzuela podria ser tensa. A més, la proximitat de Ginebra facilita el contacte amb la seva filla, la infanta Cristina, qui resideix a la ciutat suïssa.

| Casa Real, XCatalunya

Un altre aspecte rellevant és la companyia constant de la seva germana, la princesa Irene de Grècia. Ambdues han compartit residència a Zarzuela i, en les seves estades a Ginebra, continuen juntes, enfortint el seu vincle familiar.

Indignació generalitzada

L'elecció de la reina emèrita ha generat diverses opinions. Mentre alguns comprenen el seu desig d'independència i privacitat, altres qüestionen la despesa que implica la seva estada en un hotel de luxe, especialment considerant que aquests costos podrien estar sufragats per l'erari públic.

| Casa Real

Als seus 86 anys, la reina Sofia sembla prioritzar el seu benestar i tranquil·litat, triant entorns que li ofereixen comoditat i discreció. La seva presència a Ginebra, lluny del focus mediàtic espanyol, li permet portar una vida més relaxada, encara que sense desvincular-se completament de les seves responsabilitats i aparicions públiques a Espanya.

Aquesta situació planteja interrogants sobre el futur de la reina emèrita i el seu paper dins de la Família Reial. Continuarà Sofia alternant la seva residència entre Ginebra i Espanya, o eventualment s'establirà de forma permanent en un d'aquests llocs? Ha de pagar el contribuent aquests luxes?