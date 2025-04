Irene Urdangarin descontrolada: Decisió dràstica de Cristina de Borbó

per Mireia Puig

La infanta Cristina travessa moments de gran inquietud a causa del comportament de la seva filla menor, Irene Urdangarin. La jove, que actualment cursa estudis d'Organització d'Esdeveniments a la Universitat d'Oxford, ha generat preocupació en el seu entorn familiar per la seva actitud despreocupada i la seva inclinació cap a la vida nocturna londinenca.

Un camí acadèmic ple d'obstacles

Irene, de 19 anys, inicialment aspirava a estudiar Administració i Direcció Hotelera a la Universitat de Lausana, a Ginebra. No obstant això, no va aconseguir superar les proves d'accés, cosa que la va portar a replantejar el seu futur acadèmic.

Després d'un any sabàtic en què va realitzar un voluntariat a Cambodja i va residir al Palau de la Zarzuela juntament amb la seva àvia, la reina Sofia, va decidir matricular-se a Oxford. No obstant això, el seu rendiment acadèmic ha estat qüestionat a causa de la seva escassa assistència a classes i la seva aparent falta de compromís amb els estudis.

Preocupacions familiars i possibles mesures

L'actitud d'Irene ha encès les alarmes a la família Urdangarin-Borbó. El seu germà gran, Juan Urdangarin, ha expressat la seva inquietud per l'estil de vida d'Irene a Londres, arribant a comunicar-se directament amb la seva mare per abordar el tema.

La infanta Cristina, desesperada per la situació, ha recorregut al seu pare, el rei emèrit Joan Carles I, amb l'esperança que la seva influència pugui reconduir el comportament de la seva neta. S'especula que el monarca podria considerar traslladar Irene a Abu Dhabi, seguint una estratègia similar a l'emprada anteriorment amb el seu nét Froilán, en un intent per allunyar-la de les distraccions europees i encarrilar la seva conducta.

Algunes actituds i amistats de la petita dels Urdangarin-Borbó s'assemblen a les del seu cosí Froilán. Uns fets que han provocat que saltin totes les alarmes als Borbons, que no volen més escàndols.

Un futur incert per a Irene

La situació actual d'Irene Urdangarin planteja interrogants sobre el seu futur acadèmic i personal. Mentre la seva família busca solucions per encarrilar el seu comportament, la jove afronta el desafiament de redefinir les seves prioritats i responsabilitats.

La pressió mediàtica i les expectatives familiars afegeixen complexitat a un panorama ja de per si complicat. La decisió que prengui en els pròxims mesos serà determinant per a la seva trajectòria i per a la dinàmica interna de la família Urdangarin-Borbó.