‘Sueños de libertad’ desvela hoy mismo el secreto mejor guardado de Juanjo Puigcorbé

Los espectadores de Sueños de libertad no deben perderse bajo ningún concepto el capítulo de hoy. Y es que en él se va a destapar lo que se estaba ocultando de don Pedro, al que da vida Juanjo Puigcorbé.

Ni más ni menos que saldrá a la luz que es mucho más despreciable de lo que nadie imaginaba. Y es que será capaz de hacer lo impensable solo para que Digna, su mujer, no le abandone.

| Atresmedia

Sueños de libertad mostrará la verdadera cara de don Pedro, interpretado por Juanjo Puigcorbé

Don Pedro atraviesa un momento crítico de su vida. Su salud está deteriorada debido a un cáncer terminal, y además su esposa Digna ya conoce la verdad sobre su verdadera personalidad gracias a la confesión de Irene. Esa circunstancia ha provocado que ella no quiera seguir a su lado, abriendo un conflicto que parecía marcar el principio del final.

Sin embargo, el capítulo de hoy demostrará que el empresario aún guarda un as bajo la manga, y no precisamente honorable. En un intento desesperado por evitar que su mujer lo abandone, sacará a relucir un recurso tan vil como inesperado: la amenaza directa.

Le dirá a Digna que, si decide dejarlo, la denunciará ante las autoridades como responsable de la muerte de Jesús. Un chantaje que lo retratará como alguien capaz de todo con tal de mantener su control. Así, el personaje de Juanjo Puigcorbé se convertirá en el verdadero villano de Sueños de libertad, un hombre que ni siquiera la enfermedad logra humanizar.

Este giro narrativo sacudirá a su esposa, que no se podrá creer el juego sucio de él. La revelación confirmará que don Pedro es incluso más despreciable de lo que se había sospechado. Y también que su legado en la serie será recordado como uno de los más oscuros.

| Atresmedia, esp.xcatalunya.cat

Más tramas intensas para la entrega de esta tarde de Sueños de libertad

Aunque el gran atractivo del capítulo de Sueños de libertad estará en la determinación de don Pedro, las demás historias no se quedarán atrás. Por ejemplo, Andrés regresará a casa con la esperanza de haber encontrado una solución al conflicto laboral. Ha logrado un acuerdo que podría satisfacer a todos y evitar un juicio, pero esto no será bien recibido por algunos.

Gabriel y María tendrán un fuerte desencuentro por ese asunto. Mientras él quiere destruir a su tío Damián a cualquier precio, ella no aceptará las reglas de juego que plantea. Este enfrentamiento abrirá nuevas grietas en la relación y marcará el rumbo de sus próximos pasos.

| Atresmedia

En la casa de los Merino también habrá sorpresas. Gema decidirá cambiar de rumbo y hacerse cargo de la cantina, aprovechando que Gaspar ha decidido marcharse de Toledo tras romper con Manuela. Pero este plan no será bien acogido por Joaquín, que verá con recelo la nueva etapa de su esposa.

Las emociones seguirán desbordándose cuando Claudia y Carmen reciban una carta de Fina. En ella, la dependienta se despedirá para siempre de sus amigas y romperá de forma definitiva su relación con Marta. Una noticia que destrozará a la joven De La Reina y que marcará un antes y un después en su trayectoria sentimental.

Ángela, por su parte, visitará a Damián para recriminarle su manera de tratar a Tasio. Le exigirá que arregle cuanto antes su relación con su hijo, volviendo a poner sobre la mesa las tensiones familiares que atraviesan la trama.

En medio de tantos conflictos, Irene también tendrá su momento decisivo. Ella le confesará a su hija lo arrepentida que se siente por haber estado manipulada por su hermano, causando dolor a Joaquín.

Más tarde, esa joven compartirá con Luis una jornada clave en el laboratorio. Ambos trabajarán juntos hasta la madrugada para terminar la nueva fragancia, y la felicidad por el éxito los llevará a compartir un inesperado beso.

Pero el drama no terminará ahí, pues Gabriel no se resignará a que Andrés haya logrado un acuerdo que podría salvar a la fábrica. Por eso, dará un paso aún más grave: llamará a la prensa para filtrar un chivatazo sobre el problema de salud que afecta a Perfumerías de La Reina. Una decisión que desatará un auténtico escándalo y abrirá un nuevo frente para la familia.