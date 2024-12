El sou de Juan Roig a Mercadona després de la darrera pujada

Juan Roig és una figura controvertida al món empresarial; com a president de Mercadona, ha estat el centre de crítiques per diverses raons. Les seves declaracions, moltes vegades contundents, no sempre han estat ben rebudes per l'opinió pública. A això se suma la pujada de preus als seus supermercats, cosa que ha generat descontentament entre els consumidors.

D'altra banda, el tracte als treballadors ha estat objecte de debat, oscil·lant entre polítiques innovadores i denúncies per sobrecàrrega laboral. En l'àmbit empresarial, Roig és reconegut per convertir Mercadona a la cadena de supermercats líder a Espanya. Tot i això, la seva gestió no està exempta de polèmica.

Les decisions sobre la seva remuneració són sovint analitzades, ja que contrasten amb la realitat econòmica de moltes famílies. El sou i els beneficis personals solen ser objecte de titulars que alimenten la controvèrsia.

Un salari en constant creixement

L'última pujada salarial de Roig torna a col·locar el seu nom al focus mediàtic. Aquesta decisió, recolzada per la direcció de Mercadona, ha generat un debat intens sobre l'equitat en el repartiment de beneficis en grans empreses.

| ACN

El 2023, Juan Roig va experimentar un gran augment del 9% en el sou com a president de Mercadona, i va arribar fins als 12 milions d'euros bruts. Aquest increment suposa un milió d'euros més respecte a l'exercici anterior i marca una nova fita en la remuneració.

Segons Mercadona, aquest ajustament salarial respon al "lideratge i experiència personal" de Roig, elements que consideren clau per a l'èxit de la companyia.

L'augment arriba després de dos anys d'estabilitat en el sou, que s'havia mantingut en 11 milions d'euros durant el 2021 i el 2022. En perspectiva, el salari de Roig ha crescut significativament des del 2018, quan percebia cinc milions d'euros anuals. Aquest creixement reflecteix tant l'expansió de Mercadona com la visió estratègica del president.

A més del seu sou com a executiu, Roig compta amb ingressos derivats de la seva participació accionarial a Mercadona. Com a accionista majoritari, amb un 50,66% de les accions, rep anualment importants dividends.

| Mercadona

El 2023, Mercadona va aprovar un repartiment de dividends de 201 milions d'euros, dels quals 101,8 milions van correspondre a Roig. Això eleva la retribució total de l'any a gairebé 120 milions d'euros.

Altres beneficis i ingressos

Juan Roig també és propietari d'Inmo Alameda, el braç inversor des del qual gestiona projectes empresarials i de desenvolupament social. Aquesta empresa també va registrar beneficis rècord el 2023, cosa que reforça la posició econòmica del president de Mercadona. A través d'aquesta entitat, Roig diversifica els ingressos més enllà del sector de la distribució.

Per la seva banda, Hortensia Herrero, esposa de Roig i segona accionista més gran de Mercadona, també va obtenir importants beneficis el 2023. La seva participació del 27,71% li va reportar 55,7 milions d'euros en dividends.

Consolidant la família Roig-Herrero com una de les més influents en el panorama empresarial. Mentre que Juan Roig continua sent una figura clau per a Mercadona, el seu elevat sou i beneficis generen tensions.

Tot i que l'empresa defensa la seva política de retribució com una manera de mantenir la competitivitat. Sectors crítics assenyalen la disparitat amb les condicions laborals dels empleats i la situació econòmica dels clients. Això revifa un debat sobre el paper dels grans empresaris a la societat actual.