No el cuinaràs de cap altra manera: Maria Nicolau dona les claus del rostit de Nadal

Maria Nicolau és una de les veus més conegudes a la gastronomia catalana. Aquesta xef, apassionada per recuperar les tradicions culinàries, destaca pel seu estil proper i didàctic. A través de programes com "Tot es Mou", Nicolau ha aconseguit inspirar milers de llars a cuinar amb ànima.

Especialista en plats tradicionals, Nicolau posa un gran èmfasi en l'ús de productes locals i tècniques autèntiques. La seva visió va més enllà de les receptes, cercant transmetre la connexió entre la cuina i les nostres arrels. Aquest Nadal, la seva proposta per al rostit promet convertir-se en el centre de totes les taules.

El rostit perfecte comença amb una bona cassola

En la seva recent aparició a "Tot es Mou", Maria Nicolau va abordar la preparació del tradicional rostit nadalenc. Des del principi, va emfatitzar la importància de fer servir una cassola adequada, preferiblement de fang, per obtenir el millor sabor. Segons va explicar, aquest material permet una cocció uniforme i reté els sucs de la carn, aconseguint un resultat excepcional.

TV3

El rostit de Nadal pot incloure diferents tipus d'aus, com ara pollastre, ànec o oca. Nicolau va assenyalar que cadascuna d'aquestes carns té les seves peculiaritats, però totes poden brillar si se'n cuiden els detalls. Per exemple, va recomanar utilitzar un bufador per eliminar qualsevol resta de plomes i assegurar una textura suau i neta.

Els secrets per a un sabor inoblidable

Un dels aspectes més cridaners de la recepta de Nicolau és la incorporació de fruites, tant fresques com seques. En la seva explicació, va destacar les peres petites i fermes, comunes a l'Empordà, com a complement perfecte per al rostit. Aquestes fruites aporten un contrast dolç sense dominar el plat; si no es troben, Nicolau suggereix recórrer a figues seques, prunes i pinyons.

Un altre consell essencial va ser l'ús d'herbes aromàtiques i d'espècies. Nicolau va combinar ingredients com el romaní, la farigola i el llorer amb un rajolí de brandi per realçar els sabors. A més, insistia a no afanyar-se: un bon rostit requereix temps perquè la carn absorbeixi tots els matisos.

Una tradició que torna amb força aquest Nadal

Nicolau també va dedicar temps a parlar sobre la importància de recuperar les tradicions culinàries. En temps on el que és ràpid sembla guanyar, cuinar plats com el rostit de Nadal ens connecta amb la nostra història i valors familiars. Segons va explicar, aquesta recepta no només és un delit per al paladar, sinó també una manera de preservar la identitat cultural catalana.

| Rimmabondarenko

Per als que es vulguin aventurar en aquesta preparació, Maria Nicolau convida a gaudir del procés. "No es tracta de perfecció sinó d'amor per la cuina", ha conclòs. Amb els seus consells, és impossible que aquest plat no es converteixi en el protagonista de les festes nadalenques a les diferents cases catalanes.