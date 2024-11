Cop dur per a Juan Roig, propietari de Mercadona: Mor algú molt proper

Durant les últimes setmanes, en què la DANA ha afectat en gran manera part del país valencià, hi ha hagut diversos noms que han estat posats al focus mediàtic. Un d'ells ha estat Juan Roig, qui ha estat assenyalat de manera negativa en diferents ocasions per les seves decisions durant aquest temporal i les seves aparicions en públic. El primer fet polèmic que el va involucrar va ser el mateix dia que la DANA va començar a afectar a 'La Terreta', quan un dels seus treballadors va haver de ser rescatat.

El fort temporal va fer que diversos carrers quedessin totalment inundats, i en un es va trobar un empleat de Mercadona, que estava fent tasques de repartiment a domicili. Tot i això, el fet més indignant va arribar en veure com el logotip de la cadena de supermercats sortia difuminada en tots els vídeos difosos. La gestió de Juan Roig durant aquest desastre meteorològic ha estat molt qüestionada, i fins i tot va arribar a ser increpat a un Mercadona de València al qual va ser de forma presencial.

Rep una terrible notícia

Segurament ja devien estar sent uns últims dies molt durs per a Roig, amb tota l'opinió pública en contra, criticant la seva tasca d'una manera molt dura. Ara, malauradament, ha tingut a veure com un dels seus proveïdors més propers ha mort a causa del temporal de la DANA. Es tracta ni més ni menys que de Miguel Bordeus, qui de primeres pot ser que el seu nom no sigui gaire conegut, però és amo de marques molt conegudes.

| ACN

Aquestes es tracten de Deliplus i Bosque Verde, dues marques de Mercadona catalogades com de 'marca blanca' i que eren dels productes més cotitzats i més ben valorats de la cadena. L'home era a la localitat de Xiva, una de les més afectades pel temporal. Allí va estar menjant amb altres empresaris, entre els quals hi havia també Vicente Tarancón, fundador de l'empresa d'articles esportius Luanvi.

El cadàver d'aquest home va ser trobat ahir, pocs minuts abans de trobar el de Bordeus. Segons expliquen les autoritats, dos empresaris que estaven en aquest dinar del 29 d'octubre passat es troben desapareguts avui dia, tractant-se d'Antonio Noblejas i José Luis Marín. A més, ahir no només es va informar sobre la mort d'aquestes dues persones, ja que també es va actualitzar el nombre de víctimes mortals, que continua pujant.

En total, s'ha elevat la xifra de morts als 222, i la d'ahir a les 14.00 hores és l'última actualització confirmada. D'aquestes, 214 són del país valencià, lloc on es consta encara d'uns 50 possibles desapareguts més. D'altra banda, les autoritats continuen demanant que s'extremin al màxim les precaucions, ja que el temporal pot tornar amb forces a partir d'aquest dimecres que ve.