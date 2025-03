Ha sortit a les telenovel·les més importants de TV3 i ara es retira

Al llarg de la història de les sèries de TV3, han passat molts actors i actrius. Grans artistes que compaginen les seves interpretacions en obres de teatre amb la petita pantalla. Els personatges calen en les vides dels catalans i és molt habitual que recordem durant anys (o dècades) els seus noms en la ficció. De vegades, més que els seus noms reals.

Poblenou, Secrets de Família, Estació d'enllaç, Nissaga de Poder, Ventdelplà, Laberint d'Ombres... Sempre repassem la llista. Que és interminable. El cor de la ciutat, La Riera, Com si fos ahir... No s'acaba. La majoria d'ells i elles han repetit. Això vol dir que els artistes són limitats, però també que són molt bons en la seva feina.

Un actor ens diu adeu

Ara hem sabut que un actor molt conegut i molt estimat s'acomiada de nosaltres. Deixa la interpretació i es dedicarà a un altre tipus de negoci personal i familiar. Té 50 anys i va patir una malaltia neurològica molt estranya.

Patia el que ell diu "al·lucinacions olfactives". És per això que ha decidit convertir-se en perfumista professional. Estem parlant d'Ernesto Collado, que a TV3 va interpretar Mateo a Com si fos ahir. Abans l'havíem vist a sèries com 'Mar de fons', 'Àngels i Sants' o 'Els hereus de la terra'.

Feia temps que no sabíem res d'ell, però hem llegit una entrevista al digital Empordà. Compartim amb vosaltres algunes de les seves paraules: "És cert que vaig deixar totalment l'escena, encara que he fet algunes coses molt concretes, perquè m'ho han demanat i coneixia el responsable. Tinc la sort d'estar en un espai meravellós, l'Albera, on hi ha molta flora aromàtica, per això fa tan bona olor", va començar.

"Oferim moltes experiències olfactives, passejant descobrim els secrets i les raons d'aquestes olors. Molts m'escriuen després per dir-me que ja no han tornat a passejar com passejaven abans, se'ls desperta un sentit que tenien adormit. Normalment passejant, gaudim de la vista i prou. I l'olor d'un pinar? I l'olor d'una olivera? I aquesta mata de romaní?", va continuar.

Nova feina

L'actor i la seva família solen publicar imatges a xarxes socials, en especial, a Instagram. Recomanen passejar per l'Albera, a l'Alt Empordà i gaudir del seu paisatge i també d'experiències olfactives.