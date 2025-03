El nou projecte dels germans Roca i el paper clau de la seva mare

Els amants de la cuina coneixen perfectament el Celler de Can Roca i la trajectòria dels tres germans, Joan, Josep i Jordi. Els tres germans han crescut en un negoci familiar dedicat a l'hostaleria i s'han convertit en els millors xefs del món. Ara el seu projecte continua i, també a Girona, han obert un nou restaurant.

Els germans Roca obriran un restaurant dedicat a la seva mare a les instal·lacions de la fortalesa de Sant Julià de Ramis (Gironès). Serà el 27 d'abril, dia de Montserrat, coincidint amb el dia del sant de la seva mare. Josep Roca assegura que vol ser un "homenatge a la cuina de la mare" i per això el situaran a la part més elevada de la fortalesa.

| ACN, XCatalunya

En paral·lel, a l'estiu preveuen obrir un espai de destil·leria al mateix espai de Sant Julià de Ramis on hi haurà botes mare centenàries provinents d'una destil·leria de la ciutat de Girona. A més, també obriran al públic la primera planta de la zona d'exposició, dedicada a totes aquelles entitats i institucions que els han fet algun reconeixement.

Joan, Josep i Jordi Roca han anunciat aquesta obertura en la segona jornada del Fòrum Gastronòmic de Girona, en un auditori on no hi havia cap cadira buida com ja és habitual. Josep Roca ha detallat que volen obrir un restaurant de cuina catalana, però per damunt de tot que homenatgi "la cultura matriarcal i la cuina mare".

Els tres germans consideren que la cuina de la seva mare, Montserrat Fontané, és "el pilar" de la seva gastronomia i per això han volgut que el nou establiment tingui un lloc privilegiat, la zona més elevada de la fortalesa que tenen els tres germans a Sant Julià de Ramis. La data d'obertura serà, en principi, el 27 d'abril, data que coincideix amb Santa Montserrat.

Josep Roca ha anunciat que també obriran més espais del castell de Sant Julià de Ramis. Concretament, a partir de l'estiu preveuen obrir la zona de destil·leria. En aquest espai es podran fer visites i tastos d'algunes de les begudes que elaboren els tres germans. A més, Pitu Roca ha anunciat que faran un espirituós inspirat en les muntanyes del Camp de Tarragona que es dirà Cartoixa.

| ACN

En aquesta zona els germans incorporen les botes d'una destil·leria del barri de Pont Major de Girona, amb la idea de mantenir la tradició i els orígens del projecte. Aquestes botes, algunes d'elles centenàries, s'havien utilitzat per elaborar ratafia i altres licors i destil·lats.

D'altra banda, els germans seguiran avançant en el projecte del museu que hi ha a la fortalesa gironina. Concretament, obriran la primera planta de l'espai d'exposició que es dedicarà a totes les entitats i institucions que han fet algun reconeixement als germans. Josep Roca ha destacat que la zona del museu es concep com un recinte dedicat a la gent del territori gironí i en aquesta primera planta volen "donar les gràcies" a tots aquells que han confiat en ells. La intenció és obrir-lo al públic a partir de l'estiu.

Plat de calçots

La ponència dels germans Roca també ha servit per mostrar algunes de les últimes creacions gastronòmiques, entre elles un plat que encara no ha vist la llum. Es tracta d'una proposta que rememora les calçotades i que preveuen incorporar-lo a la carta d'El Celler de Can Roca a partir del pròxim any, quan torni la temporada de calçots.

Aquest plat es basa en calçots rostits, es fa un puré i es barreja amb un suc de xai emulsionat. Joan Roca ha detallat que aquest suc conté "molt de sabor i greix" de la carn per transmetre tot el sabor de la carn a la brasa que habitualment es combina amb els calçots a la calçotada. A partir d'aquí elaboren una teula cruixent que permetrà als clients degustar el plat.