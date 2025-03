Ha salido en las telenovelas más importantes de TV3 y ahora se retira

A largo de la historia de las series de TV3, han pasado muchos actores y actrices. Grandes artistas que compaginan sus interpretaciones en obras de teatro con la pequeña pantalla. Los personajes calan en las vidas de los catalanes y es muy habitual que recordemos durante años (o décadas) sus nombres en la ficción. A veces, más que sus nombres reales.

Poblenou, Secrets de Família, Estació d'enllaç, Nissaga de Poder, Ventdelplà, Laberint d'Ombres... Siempre repasamos la lista. Que es interminable. El cor de la ciutat, La Riera, Com si fos ahir... No se acaba. La mayoría de ellos y ellas han repetido. Esto quiere decir que los artistas son limitados, pero también que son muy buenos en su trabajo.

Un actor nos dice adiós

Ahora hemos sabido que un actor muy conocido y muy querido se despide de nosotros. Deja la interpretación y se dedicará a otro tipo de negocio personal y familiar. Tiene 50 años y sufrió una enfermedad neurológica muy extraña.

Sufría lo que él dice "alucinaciones olfativas". Es por eso que ha decidido convertirse en perfumista profesional. Estamos hablando de Ernesto Collado, que en TV3 interpretó a Mateu a Com si fos ahir. Antes lo habíamos visto a series como 'Mar de fons', 'Àngels i Sants' o 'Els hereus de la terra'.

Hacía tiempo que no sabíamos nada de él, pero hemos leído una entrevista en el digital Empordà. Compartimos con vosotros algunas de sus palabras: "Es cierto que dejé totalmente la escena, aunque he hecho algunas cosas muy concretas, porque me lo han pedido y conocía al responsable. Tengo la suerte de estar en un espacio maravilloso, la Albera, donde hay mucha flora aromática, por eso huele tan bien", empezó.

"Ofrecemos muchas experiencias olfativas, paseando descubrimos los secretos y las razones de estos olores. Muchos me escriben después para decirme que ya no han vuelto a pasear como paseaban antes, se les despierta un sentido que tenían dormido. Normalmente paseando, disfrutamos de la vista y basta. ¿Y el olor de un pinar? ¿Y el olor de un olivo? Y esta mata de romero?", continuó.

Nuevo trabajo

El actor y su familia suelen publicar imágenes en redes sociales, en especial, en Instagram. Recomiendan pasear por l'Albera, en el Alt Empordà y disfrutar de su paisaje y también de experiencias olfactivas.