El NO de Felip VI a Letícia Ortiz per una petició fora de lloc

En el complex món de la reialesa espanyola, les decisions sobre honors i distincions solen reflectir no només mèrits personals, sinó també dinàmiques familiars i polítiques internes.

Recentment, ha sorgit una controvèrsia al voltant del Toisó d'Or, la màxima condecoració que pot atorgar la monarquia espanyola. Mentre la reina Sofia ha estat honorada amb aquest prestigiós reconeixement, la reina Letícia encara espera rebre'l, cosa que ha generat especulacions sobre les raons darrere d'aquesta decisió.

La polèmica pel Toisó d'Or i les gelosies de Letícia

El Toisó d'Or, fundat el 1430, és una de les ordres de cavalleria més antigues i prestigioses d'Europa. Tradicionalment, s'ha atorgat a membres de la reialesa i personalitats destacades pel seu servei a la Corona. El 2018, la princesa Leonor, hereva al tron, va rebre aquesta distinció de mans del seu pare, el rei Felip VI, en una cerimònia que va simbolitzar el seu futur paper com a monarca.

Tanmateix, la recent concessió del Toisó d'Or a la reina Sofia ha sorprès molts. Als seus 86 anys, la reina emèrita ha estat reconeguda per la seva dedicació i entrega al servei d'Espanya i de la Corona. Aquest gest ha estat interpretat com un reconeixement al seu paper fonamental en l'estabilitat de la monarquia, especialment en temps turbulents.

D'altra banda, la reina Letícia, consort del rei Felip VI, encara no ha rebut aquesta distinció. Fonts properes a la Casa Reial suggereixen que Letícia anhela aquest reconeixement com una validació oficial del seu paper dins de la monarquia. Tanmateix, fins a la data, no hi ha indicis que se hi hagi previsió de concedir-li en un futur proper.

Silenci oficial

La decisió d'atorgar el Toisó d'Or a la reina Sofia ha estat formalitzada mitjançant un reial decret publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. En ell, el rei Felip VI expressa el seu desig de reconèixer públicament la dedicació i entrega de la seva mare al servei d'Espanya i de la Corona.

La comunicadora Maica Vasco ha assenyalat que l'exclusió de Letícia del Toisó d'Or és evident, destacant que, mentre altres membres de la família reial han rebut la distinció, ella continua sense ser reconeguda amb aquest honor.

És important destacar que, històricament, poques dones han rebut el Toisó d'Or, i la majoria han estat reines per dret propi. La primera a rebre'l va ser Isabel II d'Espanya, seguida d'altres monarques europees com Beatriz dels Països Baixos, Margarida de Dinamarca i Isabel II d'Anglaterra. La concessió a la reina Sofia marca una excepció, reconeixent el seu paper més enllà del seu títol de consort.