Mor un dels actors més estimats de 'El Cor de la Ciutat'

Avui volem informar d'una mala notícia. Els amants de les sèries de TV3 estaran d'acord que 'El cor de la ciutat' és una de les telenovel·les més importants de la casa. Cada espectador té la seva opinió i la seva preferència entre Poblenou, Secrets de Família, Nissaga de Poder, La Riera... Però el cert és que la sèrie que narrava la vida dels veïns del barri de Sant Andreu (i després de Sants), va marcar un abans i un després.

Hem conegut la mort d'un personatge tendre i proper. Apareixia en la segona etapa de la sèrie, quan els veïns de Sant Andreu es desplaçaven fins a Sants. Ha mort Armando Aguirre, que donava vida a l'avi Benjumea. Un senyor que tenia un lloc de reparació de sabates a la porteria del seu edifici.

Era el pare de Joan Massotkleiner que interpretava a Francesc Benjumea. Al seu torn, era avi de Sandra Benjumea i Òscar Benjumea interpretats per Nausicaa Bonin i Enric Rodríguez.

| TV3

L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha destacat que era un home molt conegut a la ciutat, per la seva participació en la vida cultural i social del municipi. En els últims temps, va dirigir diferents representacions del grup teatral amateur La Fàbrica de Contes, una iniciativa per fomentar l'ús del català.

Ha mort als 92 anys i, a part de 'El Cor de la Ciutat' va intervenir en sèries com 'Policías', 'El comisario' o 'Hospital Central'.

El Cor de la Ciutat

La sèrie va acumular nou temporades i un total de 1.906 capítols emesos. La seva durada i èxit la van convertir en una sèrie emblemàtica i un fenomen televisiu que va marcar generacions senceres de catalans.

Creada pel reconegut guionista i director Josep María Benet i Jornet, El Cor de la Ciutat és una producció dramàtica de gènere costumista que reflecteix les realitats quotidianes de personatges comuns en un barri fictici anomenat Sant Andreu, clarament inspirat en els barris populars de Barcelona.

La trama girava al voltant de les vides, amors, conflictes familiars, laborals i personals de diverses famílies, abordant també temes d'actualitat social i política, com la immigració, l'homosexualitat, les drogues, la integració social o els problemes generacionals, sempre amb un to realista i proper a l'espectador.

| TV3

Durant els seus gairebé deu anys en antena, la sèrie va aconseguir atrapar diàriament a centenars de milers d'espectadors catalans, arribant a registrar audiències superiors als 800.000 espectadors en alguns episodis especialment destacats. La clau del seu èxit va ser la proximitat de les seves històries i el reflex fidel i autèntic de la societat catalana contemporània.

Al llarg dels seus 1.906 capítols, es van desenvolupar nombroses històries protagonitzades per personatges que es van tornar molt estimats per l'audiència, com els Peris, la família més emblemàtica de la sèrie, encapçalada pels inoblidables personatges interpretats per actors com Pep Anton Muñoz (Peris), Montse Guallar (Montse), Jordi Díaz (Fede), Marc Clotet (Iago).

A més, la sèrie va abordar temes socials sensibles, com la violència masclista, les drogues, l'atur, l'homosexualitat, la immigració i la integració cultural, plantejant debats d'actualitat a través de la ficció i generant reflexió social i empatia entre els espectadors.