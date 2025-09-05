El plat ideal de Carme Ruscalleda per a l’època que s’acosta

Quan el termòmetre baixa, Carme Ruscalleda torna a parlar de producte, memòria i cuina domèstica que abraça el canvi d'estació. La cuinera de Sant Pol de Mar ha deixat pistes molt clares de quina serà la seva aposta reconfortant per a les setmanes vinents. La gran notícia va néixer al seu compte d'Instagram, on va compartir una làmina amb el seu inconfusible traç i una recepta escrita a mà.
Una hamburguesa de tardor amb figues
El missatge remet a la seva col·laboració televisiva i a una fruita que anuncia la fi de l'estiu a Catalunya, sense desvetllar-ho tot de cop. El dibuix i la recepta parlen d'“Hamburgueses de tardor” acompanyades per un chutney de figues. Es tracta d'una barreja que converteix un mos popular en alta cuina quotidiana. La idea no és capriciosa: Ruscalleda sempre ha defensat l'estacionalitat i la compra conscient al mercat de proximitat.
L'al·lusió a les figues no és accessòria. La varietat Coll de Dama arriba al punt en aquestes dates i demana protagonisme al plat. Els majoristes de Mercabarna la situen al calendari a finals d'agost, quan apareix ferma, dolça i a punt per cuinar sense remordiments. La xef ha explicat a televisió per què aquesta fruita és un tresor breu i com tractar-la amb respecte perquè brilli.
El rastre a xarxes i a plató
A “Tot es mou” s'han comentat propietats i usos quan la temporada és al seu zenit, consolidant la idea que la tardor comença a taula. El post on avança la recepta ve datat i etiquetat, amb mencions al programa i a gremis de producte fresc. S'insisteix en les figues Coll de Dama i es reivindica la cuina que parteix d'una cistella estacional, molt en la línia del seu discurs públic.
No és la primera vegada que Ruscalleda fa servir les seves xarxes per coordinar-se amb la seva agenda a TV3. Amb això enllaça conversa digital i presència en directe. De vegades ja havia assenyalat les mateixes fruites i verdures en les seves aparicions, amb una pedagogia que barreja ofici i complicitat.
Temporada, salut i ofici compartit
D'entre les reaccions destaca l'ecosistema de Mercabarna i el seu gremi de majoristes. Amb aquests la xef ha col·laborat per promoure consum responsable i divulgació culinària. Aquesta aliança evidencia que el missatge no es queda a la foto bonica, sinó que baixa al terreny del preu, l'oferta i la sostenibilitat. Ruscalleda fa anys que defensa que ens va bé el que menjaven els nostres besavis, perquè era local i de temporada.
Aquest mantra se sent una vegada i una altra quan parla de salut. Això encaixa amb una hamburguesa de tardor que es remata amb un chutney vibrant, àcid i dolç a parts iguals. Com a figura mediàtica, la seva credibilitat se sosté també en una trajectòria premiada i vigent. La comparteix amb el seu fill Raül Balam al restaurant Moments. La presència d'ambdós a l'alta cuina catalana serveix d'aval a una proposta popular que, sense perdre proximitat, manté ambició tècnica.