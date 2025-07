Novetats a Catalunya Ràdio després de la ruptura entre Peyu i Jair Domínguez

La ruptura mediàtica entre Peyu i Jair Domínguez ha sacsejat les ones catalanes. L'emblemàtic programa El búnquer, que combinava humor àcid i divulgació, tanca definitivament després de cinc exitoses temporades. Darrere d'aquest desenllaç hi ha els canvis abruptes en la programació de Catalunya Ràdio i les tensions sorgides del nou rumb que prendrà l'emissora a partir de setembre

La fi d'una etapa: com va començar la crisi?

El detonant va ser la decisió de la direcció de traslladar El búnquer del seu horari nocturn, habitual entre les 21 i les 22 h, al migdia, entre la una i les 14 h, en una estratègia per captar més audiència en una franja “protegida”. Va ser llavors quan Jair Domínguez va expressar el seu desacord per X (abans Twitter), assegurant que no havia signat aquest canvi i qualificant-lo de “nefast”. Va defensar l'ànima del programa nocturn: la seva atmosfera, llibertat creativa i to irreverent

Tot i que inicialment tots dos col·laboradors van continuar, després d'un últim duel d'horaris marcat per la tensió, Peyu, productor de l'espai i responsable de la seva continuïtat, va decidir tancar aquesta etapa. La CCMA va donar suport a un nou format centrat en la figura de Peyu, sense comptar amb Jair ni Neus Rossell.

L'anunci i la reacció de l'equip

A principis de juliol, Peyu va confirmar públicament la renovació del seu contracte amb Catalunya Ràdio i TV3 per llançar La Renaixença, un espai transmèdia híbrid de ràdio, pòdcast i vídeo que entra en antena l'1 de setembre, després d'El Matí de Ricard Ustrell, i també s'emetrà a 3Cat i el canal 33. La seva aposta combina humor, cultura i patrimoni, convidant a reflexionar mitjançant monòlegs, entrevistes i càpsules ficcionals en un ambient que evocarà els cafès del segle XIX

Mentrestant, el trio d'humoristes s'embarcarà en una gira escènica de comiat: 'El búnquer confidencial'. Serà un comiat en viu que recorrerà teatres catalans i mantindrà la complicitat entre Peyu, Jair i Neus, sense micròfons ni directrius corporatives

Jair Domínguez defensa el seu llegat però reconeix nous reptes

Entrevistat per la SER Catalunya, Jair es va mostrar orgullós de tancar ‘El búnquer’ en el seu moment àlgid. Va destacar la llibertat creativa que van viure, i va reconèixer que, tot i que van xocar amb la direcció, no hi ha hagut censura voluntària ni ànim d'ofendre: “hem fet el que ens ha donat la gana” cadenaser.com. També va revelar que la seva infància, marcada pel seu humor i persones amb TDAH, el va preparar per pensar de manera diferent

Aquest compromís l'empeny a explorar nous camins, ja sigui amb projectes literaris o escènics, continuant un viatge creatiu que ara s'ha de redefinir fora del format que el va llançar a l'èxit

El seu futur després d'El Búnquer

Amb l'arribada de La Renaixença, Catalunya Ràdio es vesteix de gala per a la nova temporada, emfatitzant la rellevància de la divulgació cultural en prime time. Encara sense Jair i Neus, Peyu aposta per un espai innovador amb aire vuitcentista, i pretén consolidar-se transmèdia. A partir d'aquest moment, les preguntes són clares:

Aconseguirà aquest producte substituir l'aura irreverent d’‘El búnquer’? Veurem un nou duet que reculli el testimoni en posteriors programes? En tancar un capítol tan estimat, Catalunya Ràdio obre un ventall d'incògnites per a l'audiència que va gaudir de l'humor intel·ligent i crític de Peyu i Domínguez