Sorpresa en la Casa Real de Mónaco tras el anuncio del príncipe Louis: 'Quiero...'

Louis Ducruet, el hijo mayor de Estefanía de Mónaco, ha protagonizado un anuncio que ha generado una reacción inmediata dentro y fuera del Principado. En una entrevista conjunta con sus hermanas Camille y Pauline, ha revelado la decisión más íntima y significativa de su vida. Su mensaje ha sorprendido tanto por su contenido como por el momento en que se ha producido.

La conversación ha tenido lugar en la edición francesa de Vanity Fair y ha sido la primera vez que los tres hijos de Estefanía han hablado juntos ante los medios. La entrevista ha coincidido con la retirada oficial de su madre, anunciada el pasado febrero, al cumplir 60 años. “Es hora de jubilarme”, declaró entonces la princesa, tras décadas de compromiso institucional.

| Instagram, @louisducruet

Louis, de 31 años, no ostenta título nobiliario, pero ha estado vinculado a distintos proyectos del Principado y ha representado en numerosas ocasiones a los Grimaldi. Es también el primero de su generación en formar una familia propia, y esa experiencia ha marcado el rumbo de su vida. Casado con Marie Chevallier, es padre de dos hijas: Victoire, de dos años, y Constance, nacida en diciembre de 2024.

El príncipe Louis redefine su papel en la Casa Real de Mónaco

Durante la entrevista, Louis ha expresado su deseo de centrarse plenamente en su papel como padre. “Quiero ser un padre muy presente, entregado a mi familia”, ha afirmado. Con esta frase ha dejado clara su prioridad actual, por encima de cualquier ambición profesional o institucional.

El príncipe trabaja desde hace años en el sector inmobiliario, pero ha querido destacar que su vida familiar está en el centro. Su decisión no implica un comunicado oficial ni una renuncia formal, pero sí un gesto contundente en términos personales. En una familia donde el deber público ha pesado siempre, su elección representa una forma distinta de compromiso.

Lejos del protocolo y los compromisos oficiales, la entrevista ha mostrado una imagen cercana y real de la nueva generación Grimaldi. Tanto Louis como sus hermanas han hablado con libertad sobre su madre, su infancia y los valores que les han transmitido. La figura de Estefanía ha sido el gran hilo conductor de la conversación.

De Estefanía al príncipe Louis: la esencia familiar que define a la Casa Real de Mónaco

“Tengo la suerte de tener mujeres icónicas en mi familia. Mi madre no solo fue un icono de los 80, sino que siempre hizo lo que quiso”, ha dicho Pauline. Camille ha destacado el legado familiar y el papel de su abuelo Rainiero: “Mi madre siempre nos decía que es imposible tener la vida que tenemos, sin dar las gracias a nuestro abuelo”.

| Instagram, @louisducruet

Louis ha reflejado con su decisión parte de ese espíritu libre y personal que también marcó a su madre. A diferencia de otros royals europeos, ha optado por poner el foco en su vida privada en lugar de buscar protagonismo institucional. Su gesto no ha sido leído como una huida, sino como una reafirmación de valores: familia, discreción y presencia.

El príncipe Louis y sus hermanas: autenticidad y legado en la Casa Real de Mónaco

Camille ha añadido una nota emotiva al hablar de su abuela, Grace Kelly. “Cuando la gente me decía que me parecía a mi abuela, para mí significaba parecerme a Mémé des anges, no a una estrella de fama internacional”, ha señalado. También ha reconocido el carácter divertido, fuerte y admirable de la actriz convertida en princesa.

La entrevista ha marcado un antes y un después en la imagen pública de los hijos de Estefanía. Por primera vez, se han mostrado como herederos de una forma de entender la vida con menos rigidez y más autenticidad. Y entre ellos, Louis ha brillado por un mensaje claro y firme, tan alejado del ruido como profundamente revelador.