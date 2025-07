Guti i Romina Belluscio trenquen el seu silenci i revelen una cosa sobre el casament

Guti i la seva dona, Romina Belluscio, estan acaparant ara tota l'atenció mediàtica. I és que han decidit deixar de callar i parlar sobre el casament imminent que hi haurà a la seva família.

En un esdeveniment, l'esportista i la seva esposa han aprofitat per desvetllar quelcom rellevant sobre l'enllaç de la filla d'ell, Zayra. Sí, una dada que evidencia que potser no tenen tan bona relació com s'esperava amb la jove.

Guti, al costat de Romina Belluscio, decideix parlar sobre el casament de Zayra

Guti i Romina Belluscio han assistit com a convidats a l'estrena de la pel·lícula Futbolísimos 2. I allà la premsa ha volgut preguntar-los a tots dos per la futura boda de Zayra, la filla d'ell. Casament que tindrà lloc després que la jove li hagi demanat matrimoni al seu noi de manera pública en un programa de televisió.

En ser consultat per la premsa sobre l'enllaç de la jove, l'exesportista, sota l'atenta mirada de la seva dona, ha respost amb una barreja de desconcert i sinceritat. Ha dit: “Ho sabeu vosaltres? Jo no ho havia vist”.

“No veig la televisió, ella no m'ha dit res. Bé, doncs ja li preguntaré, a veure”.

Aquestes declaracions han sorprès tothom, inclosos els periodistes que esperaven una resposta més protocol·lària o entusiasta.

El fet que Guti assegurés no haver estat informat per la seva pròpia filla d'un pas tan important a la seva vida personal, com és anunciar un casament, resulta cridaner. No només per la rellevància de l'esdeveniment, sinó perquè deixa entreveure que la relació entre pare i filla podria no ser tan propera.

Al seu costat, Romina Belluscio, tot i que no ha intervingut de manera directa, ha mantingut una actitud observadora i serena. I això ha reforçat encara més la sinceritat del moment.

L'astorament ha crescut fins i tot més quan s'ha preguntat a Guti si seria el padrí del casament. Amb la mateixa honestedat, ha respost: “Bé, no ho sé, perquè no m'he assabentat del casament. No sé si seré el padrí, no ho sé”.

Aquestes paraules han evidenciat novament que la parella no està participant en l'organització ni ha estat informada formalment per part de Zayra. Per tancar el tema, ell ha llançat un comentari amb to humorístic: “Espero que no es casin molt aviat perquè nosaltres marxem de vacances”.

El possible rerefons familiar que envolta el casament, a Guti i a Romina Belluscio

Tot i que Romina Belluscio no ha fet declaracions pròpies, el seu gest ha estat eloqüent. Ha sentit les paraules del seu marit sense desmentir, sense corregir i sense afegir res. Una actitud que molts han interpretat com a suport silenciós.

Que ni Guti ni la seva dona estiguessin al corrent del compromís, que es va donar públicament, es pot interpretar com un reflex d'una certa distància o manca de comunicació fluida a la família. La situació no ha d'indicar necessàriament un conflicte, però sí deixa en evidència que no es tracta d'una relació especialment estreta o quotidiana.

Amb aquestes declaracions, es tanca momentàniament el misteri sobre la posició de la parella davant l'enllaç. Per ara, la família evita entrar en polèmiques i manté el to conciliador. Una estratègia que sembla funcionar-los.

Mentrestant, l'enllaç de Zayra continuarà generant titulars. I potser més d'una conversa pendent.