Els sorprenents elogis de l'exsogre de Gerard Piqué: 'Ell sempre...'

La ruptura entre Gerard Piqué i Shakira continua fent parlar, fins i tot més d'un any després de separar-se. La parella va ser una de les més mediàtiques i admirades dintre del món de l'espectacle, cosa que va fer que la seva ruptura impactés profundament el públic. Tots dos protagonistes no han dubtat a manifestar-se en entrevistes i xarxes socials, i han deixat entreveure els motius de la fallida.

Per a Shakira, la separació va inspirar èxits musicals plens d'indirectes. Cançons com Music Sessions #53 de Bizarrap' van marcar el final d'una relació que va durar més d'una dècada. D'altra banda, Gerard Piqué ha optat per un perfil més discret, tot i que la seva vida personal continua sent focus d'atenció, sobretot després d'iniciar una relació amb Clara Chía.

Un dels aspectes menys explorats de la història ha estat l'opinió de les famílies implicades. Tot i això, Enrique Tomás, pare d'una de les exparelles de Piqué, ha ofert una perspectiva inesperada. En una entrevista recent, les seves paraules sobre l'exfutbolista han sorprès pel to positiu i conciliador.

El respecte mutu entre Enrique Tomás i Gerard Piqué

Enrique Tomás, empresari i pare de Núria Tomás, va parlar recentment sobre el seu vincle amb Gerard Piqué. Segons va explicar, la seva filla va mantenir una relació seriosa amb l'exfutbolista abans que ell conegués Shakira. La relació va acabar, però no va deixar ressentiments ni tensions entre ells.

| @3gerardpique

Tomás va qualificar Piqué com "un oncle maquíssim", destacant la seva generositat i lleialtat fins i tot després de la ruptura. “Sempre ha estat quan ho he necessitat, i a mi em tindrà quan em necessiti”, va assegurar en una entrevista. Aquestes paraules han generat sorpresa, atès el context mediàtic en què Piqué sol ser objecte de crítiques per la seva vida sentimental.

L'empresari també va esmentar que Piqué enfronta crítiques injustes. Segons ell, la fama de l'exjugador del Barça és una arma de doble tall, que l'ha exposat a constants judicis públics. “Està pagant ser guapo”, va comentar amb certa ironia, al·ludint a com la imatge del futbolista ha generat enveges i controvèrsies.

Una relació marcada pel respecte

Enrique Tomás també va aprofitar per aclarir que mai no hi va haver animositat entre ells dos, ni tan sols després de la ruptura amb la seva filla. Per ell, Piqué sempre ha estat algú proper i respectuós. "Ho admiro", va afirmar, deixant clar que la relació entre tots dos va ser sempre cordial i sincera.

A més, va reflexionar sobre els desafiaments que enfronta la Núria com "la filla de l'ex" i la seva vida lluny dels focus mediàtics. Actualment casada i mare de tres fills, Núria Tomás ha trobat estabilitat lluny dels titulars que solen envoltar Piqué.

Per la seva banda, l'empresari va tancar les declaracions assegurant que no té motius per guardar rancúnia Piqué. Al contrari, va valorar positivament la seva relació passada i la seva evolució com a persona. Segons Enrique Tomás, el seu respecte mutu demostra que, malgrat les turbulències mediàtiques, Piqué manté forts vincles personals amb els quals alguna vegada van ser importants a la seva vida.