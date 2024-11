La jugada de Casa Reial contra Victoria Federica perquè no faci ombra a Leonor

per Sergi Guillén

La recent visita dels Reis Felip VI i Letícia a Paiporta, València, es va convertir en un episodi tens. Van ser rebuts amb esbroncades, insults i llançaments de fang per part dels veïns afectats per la DANA.

Aquest incident no només va posar en evidència el descontentament popular. Sinó que també va desencadenar moviments estratègics dins de la Casa Reial per protegir la imatge de la Princesa Leonor.

La petició denegada de Victoria Federica

Enmig d'aquesta situació, Victoria Federica, neboda dels Reis i coneguda influencer, va mostrar la intenció de viatjar a València per col·laborar en les tasques d'ajuda. No obstant això, la Casa Reial va intervenir per impedir-ne el desplaçament.

La raó darrere d'aquesta decisió rau a evitar que la presència activa de Victoria Federica eclipsés la Princesa Leonor, futura hereva al tron. La participació de Victoria en activitats solidàries podria haver ressaltat l'absència de la Princesa Leonor en els moments crítics, afectant la percepció pública sobre el compromís amb les causes nacionals.

La Casa Reial manté una política estricta respecte de les aparicions públiques dels seus membres, especialment en situacions delicades. Permetre que Victoria Federica, amb la seva creixent influència a les xarxes socials, participés en les tasques d'ajuda a València, podria haver generat comparacions desfavorables per a la Princesa Leonor. Aquest moviment estratègic busca protegir la imatge de la Princesa i assegurar-ne la posició com a futura Reina d'Espanya.

A més, la Casa Reial ha estat cautelosa a les declaracions públiques dels seus membres. Victoria Federica, en expressar el seu suport al seu oncle, el Rei Felip VI, i criticar el govern de Pedro Sánchez, va rebre una reprimenda. Aquest episodi reflecteix la delicada gestió de la imatge pública que ha de mantenir la institució monàrquica, especialment en temps de crisi.

Una acció desesperada per cuidar la imatge

La decisió d'impedir el viatge de Victòria Federica a València també subratlla la importància que la Casa Reial atorga a la unitat i la coherència en les seves diferents accions. Qualsevol moviment que es pugui interpretar com una manca de coordinació o com una acció individual que no estigui alineada amb l'estratègia institucional, és acuradament avaluat i, si cal, restringit.

Aquest episodi posa de manifest les complexitats internes de la Casa Reial en la gestió de la seva imatge pública i la protecció dels membres. La necessitat d'equilibrar les iniciatives individuals amb l'estratègia institucional és crucial per intentar poder mantenir l'estabilitat i la percepció positiva de la monarquia a Espanya.

Així doncs, la jugada de la Casa Reial per impedir que Victoria Federica viatgés a València, evitant així que fes ombra a la Princesa Leonor, reflecteix una estratègia acuradament orquestrada.

Per protegir la imatge de la futura Reina i mantenir la cohesió dins de la institució monàrquica. Aquest moviment destaca la importància que la Casa Reial atorga a la percepció pública i a la gestió de les aparicions dels membres en els diferents moments de crisi nacional.