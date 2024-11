Gerard Piqué revela un moviment que ho podria haver canviat tot al Barça

El Barça de Pep Guardiola va marcar una era daurada al futbol mundial. Amb un estil de joc inconfusible i una generació de futbolistes extraordinària, l'equip va assolir nivells d'excel·lència mai abans vists. Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets i, per descomptat, Gerard Piqué, van formar un nucli irrepetible que va portar el club al capdamunt. Però, segons una confessió recent de Piqué, la seva història podria haver estat completament diferent.

En una entrevista amb Corriere dello Sport, Gerard Piqué va revelar que va estar a punt de fitxar per la Juventus el 2007. “El meu darrer any a Manchester, abans de tornar al Barça, vaig estar a punt de passar a la Juventus”, va confessar. En aquell moment, Piqué jugava al Manchester United, on no acabava de consolidar-se com a titular, i va considerar altres opcions abans de decidir tornar al club de la seva vida. Tot i això, el Barça el va recuperar el 2008, un moviment que va canviar la història tant del jugador com del club.

Piqué va reconèixer que el seu retorn va coincidir amb l'inici de l'era de Pep Guardiola com a entrenador. “Pràcticament arribem junts al Barça, jo com a jugador, ell a la banqueta. L'entesa era natural”, va explicar. La connexió entre la filosofia de Guardiola i la base de jugadors formats a La Masia va ser clau per a l'èxit. Segons Piqué, “va ser fàcil seguir el model de Pep”, una combinació que va resultar en títols històrics i un llegat inesborrable.

Durant l'entrevista, Piqué també va parlar sobre Messi, a qui va descriure com a únic. “Messi sempre ha estat diferent dels altres. Cristiano és el millor dels humans, però Leo és un extraterrestre”. Va recordar com l'argentí sorprenia diàriament als entrenaments: “No hi tornarà mai a haver algú amb la seva velocitat de pensament i la mateixa determinació”. Aquestes paraules reflecteixen l'admiració de Piqué cap al seu excompany, amb qui va compartir moments inoblidables.

Ser entrenador? Mai

A més, Piqué va compartir la seva perspectiva sobre Pep Guardiola com a entrenador. “A nivell tàctic i estratègic és un geni, sap llegir el partit i predir com s'acabarà. Però el més extraordinari és la capacitat de motivació”. Segons l'exjugador, Guardiola va aconseguir mantenir la intensitat i el rendiment de l'equip durant anys, una cosa extremadament complicada en un vestidor tan reeixit.

Un altre dels temes que va abordar va ser la comparació entre la Kings League i la Superlliga. Piqué no es va mostrar intimidat per la influència de Florentino Pérez, president del Reial Madrid, que continua apostant pel seu projecte de Superlliga. “Florentino és molt poderós, però nosaltres seguim creixent a poc a poc amb la Kings League. Itàlia serà el nostre proper destí”.

Finalment, Piqué va descartar, almenys ara com ara, la possibilitat de ser entrenador. “Vint anys de rutina em van portar a la saturació. Necessitava un descans”. Tot i que va deixar la porta oberta a tornar al futbol en algun altre rol, va deixar clar que ara està concentrat en nous projectes.

La confessió de Piqué sobre la Juventus revela com decisions aparentment petites poden transformar carreres i clubs sencers. Si hagués recalat a Itàlia, ¿hauria tingut el Barça la mateixa era daurada? Mai ho sabrem, però el que és clar és que el seu retorn va ser clau per construir l'equip que va marcar una època al futbol mundial.