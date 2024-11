Los sorprendentes elogios del ex suegro de Gerard Piqué: 'Él siempre...'

La ruptura entre Gerard Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar, incluso más de un año después de separarse. La pareja fue una de las más mediáticas y admiradas del mundo del espectáculo, lo que hizo que su ruptura impactara profundamente al público. Ambos protagonistas no han dudado en manifestarse en entrevistas y redes sociales, dejando entrever los motivos del quiebre.

Para Shakira, la separación inspiró éxitos musicales llenos de indirectas. Canciones como Music Sessions #53 de Bizarrap' marcaron el final de una relación que duró más de una década. Por otro lado, Gerard Piqué ha optado por un perfil más discreto, aunque su vida personal sigue siendo foco de atención, sobre todo tras iniciar una relación con Clara Chía.

Uno de los aspectos menos explorados de la historia ha sido la opinión de las familias implicadas. Sin embargo, Enrique Tomás, padre de una de las exparejas de Piqué, ha ofrecido una perspectiva inesperada. En una reciente entrevista, sus palabras sobre el exfutbolista han sorprendido por el tono positivo y conciliador.

El respeto mutuo entre Enrique Tomás y Gerard Piqué

Enrique Tomás, empresario y padre de Núria Tomás, habló recientemente sobre su vínculo con Gerard Piqué. Según contó, su hija mantuvo una relación seria con el exfutbolista antes de que él conociera a Shakira. La relación terminó, pero no dejó resentimientos ni tensiones entre ellos.

| @3gerardpique

Tomás calificó a Piqué como "un tío majísimo", destacando su generosidad y lealtad incluso después de la ruptura. “Siempre ha estado cuando lo he necesitado, y a mí me tendrá cuando me necesite”, aseguró en una entrevista. Estas palabras han generado sorpresa, dado el contexto mediático en el que Piqué suele ser objeto de críticas por su vida sentimental.

El empresario también mencionó que Piqué enfrenta críticas injustas. Según él, la fama del exjugador del Barça es un arma de doble filo, que lo ha expuesto a constantes juicios públicos. “Está pagando ser guapo”, comentó con cierta ironía, aludiendo a cómo la imagen del futbolista ha generado envidias y controversias.

Una relación marcada por el respeto

Enrique Tomás también aprovechó para aclarar que nunca hubo animosidad entre ellos, ni siquiera tras la ruptura con su hija. Para él, Piqué siempre ha sido alguien cercano y respetuoso. "Lo admiro", afirmó, dejando claro que la relación entre ambos fue siempre cordial y sincera.

Además, reflexionó sobre los desafíos que enfrenta Núria como "la hija de la ex" y su vida lejos de los focos mediáticos. Actualmente casada y madre de tres hijos, Núria Tomás ha encontrado estabilidad lejos de los titulares que suelen rodear a Piqué.

Por su parte, el empresario cerró sus declaraciones asegurando que no tiene motivos para guardar rencor a Piqué. Al contrario, valoró positivamente su relación pasada y su evolución como persona. Según Enrique Tomás, su respeto mutuo demuestra que, a pesar de las turbulencias mediáticas, Piqué mantiene fuertes vínculos personales con quienes alguna vez fueron importantes en su vida.