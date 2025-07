La sorprenent petició de la reina Sofia a Felip VI en relació amb Joan Carles I

La relació entre Joan Carles I i la seva encara esposa, Sofia de Grècia, està totalment trencada. Des de l'exili de l'emèrit a Abu Dhabi i l'aparició de tot tipus d'informacions ja no s'esforcen a dissimular. Les constants infidelitats del Borbó van provocar distanciament i ell no té cap interès a fer vida marital amb Sofia

Tot i tantes humiliacions, la reina Sofia ha sorprès el món amb una sol·licitud directa al seu fill, el rei Felip VI: permetre que el rei emèrit, Joan Carles I, torni a Espanya o almenys s'acosti al seu entorn familiar. Aquest gest, carregat d'emotivitat, reflecteix una realitat que va més enllà del protocol i aborda aspectes humans i afectius que rarament es veuen a l'esfera pública. De fet, Pilar Eyre sempre diu que Sofia segueix enamorada. I d'aquí podria venir aquesta sorprenent petició

L'origen de la petició: salut i proximitat familiar

La gran notícia va sorgir originalment a través d'EN Blau, que citava fonts properes a la Zarzuela: la reina emèrita estaria profundament preocupada pel deteriorament físic de Joan Carles I, especialment la seva artrosi severa que limita gairebé totalment la seva mobilitat, reduint la seva capacitat per recolzar la cama esquerra i obligant-lo a fer servir bastó tot i que ja necessitaria cadira de rodes. A més, s'apunta a indicis de deteriorament cognitiu inicial, com oblits preocupants

| YouTube: casarealtv

Aquests motius, units a l'avançada edat de l'exmonarca, haurien portat Sofia a demanar que Felip VI permetés el seu retorn perquè no estigués “lluny dels seus o, el que és pitjor, sol”, segons s'informa

Els detalls de la conversa mare-fill

La petició no hauria estat un gest espontani, sinó el resultat de converses urgents mantingudes a la Zarzuela. S'explica que la reina Sofia hauria transmès amb fermesa a Felip VI la necessitat de portar de tornada el seu pare, almenys amb mobilitat digna i suport familiar. Segons les mateixes fonts, l'emèrita considera que Joan Carles “ja ha pagat prou” pels seus errors passats, i que la seva edat i salut li exigeixen un tracte més humà

Antecedents i el context de distanciament

La relació entre els emèrits fa anys que està marcada per la tensió. Des de la seva separació de fet, Sofia i Joan Carles han mantingut vincles, però amb discreció, especialment per preservar la imatge de la corona. Tot i així, s'ha escrit que ella rep les infantes Elena i Cristina a la Zarzuela i que viatgen juntes a Sanxenxo, on busquen habitatge a Portugal per estar més a prop del pare. És un quadre familiar que barreja cura, afecte i encara una certa prudència institucional

| Casa Real

Reaccions oficials i repercussió mediàtica

De moment, la Zarzuela no ha emès cap comunicat al respecte. A les xarxes socials, diversos usuaris han valorat positivament el gest: molts comenten que, davant un possible declivi cognitiu, “està bé que els erudits prioritzin allò humà per sobre d'allò simbòlic”. D'altres, en canvi, adverteixen que un retorn televisat pot reactivar polèmiques passades

Mentrestant, mitjans com Que.es reiteren la versió de la petició urgent per salut, i subratllen que tant Elena com Cristina estan més involucrades assistint l'emèrit en el seu dia a dia