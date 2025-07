Greu sanció a Leonor de Borbó al Blas de Lezo

En els últims dies, la Princesa d'Astúries s'ha convertit en l'epicentre d'una polèmica que barreja tensió, disciplina militar i emocions a flor de pell. Leonor, immersa en la seva formació a la fragata militar Blas de Lezo, hauria patit dos incidents greus que li han costat una sanció oficial i explicacions a la Casa Reial. Tot i que en cercles oficials es manté el silenci, mitjans de comunicació i xarxes socials han recollit una versió dels fets que mereix una anàlisi detallada.

La tensió puja en alta mar

Segons informacions publicades a mitjans de setmana, durant la matinada de dilluns a dimarts, la princesa hauria patit una "crisi severa" a coberta, una reacció atribuïda a l'elevat nivell d'exigència del curs Sinkex‑25, que inclou pràctiques de tir i exercicis avançats de combat naval. Aquest mateix incident, juntament amb un altre un parell de dies abans —en plena escala a Ceuta—, haurien suposat el punt d'inflexió

A Ceuta, fonts vinculades a l'entorn militar assenyalen que, després de desembarcar, Leonor va celebrar la nit amb alguns companys de la fragata. Tanmateix, això va derivar en una situació incòmoda a causa de la seva ànsia per no ser fotografiada i el temut excés de confiança en el to de la vetllada. La tensió va créixer fins que la jove va reaccionar d'una manera que els seus superiors van considerar inapropiada per al reglament del vaixell

Repercussions i mesures disciplinàries

Aquests dos episodis han obligat el comandament de la fragata a prendre mesures. La Casa Reial hauria informat els pares —Felip VI i la reina Letícia— i s'han instaurat restriccions en les llibertats de Leonor a bord. Ha estat "apartada" de determinades missions i activitats d'alt risc, segons El Nacional. Es tracta d'una sanció inèdita per a algú en la seva posició, cosa que reflecteix la seriositat de l'assumpte

Des de l'Armada, reconeixen la dificultat de mantenir el mateix nivell de disciplina i adaptabilitat per a tothom, inclosa la princesa. Tot i així, s'ha subratllat que s'actua amb equitat: "no hi ha tracte de favor", apunten fonts militars, encara que sí que s'ha adaptat el seu programa formatiu per evitar incidents més greus i garantir la seva seguretat emocional i física

Com reaccionen a l'entorn reial?

A les xarxes i fòrums especialitzats, la notícia ha generat comentaris polaritzats. Alguns usuaris defensen que les dures exigències del curs militar s'han excedit, mentre que altres sostenen que no caldria un tracte especial: "si no pot amb això, no hauria de ser-hi", recalquen en alguns fils

La Casa Reial, en canvi, manté una postura cauta. No hi ha hagut comunicats oficials, però funcionaris de l'entorn proper a Leonor confirmen que la princesa està rebent suport psicològic i acompanyament constant. Alhora, el rei i la reina haurien conversat amb ella per valorar la seva experiència, calibrar els seus límits i ajustar les seves expectatives

Què implica per al seu futur protocol reial?

Aquest fet obre el debat sobre el full de ruta reial de l'hereva. Fins ara, l'agenda de Leonor havia estat curosament dosificada: trajectòria acadèmica internacional, perfil baix i formació militar molt exigent, per mostrar compromís amb els seus futurs deures com a Cap d'Estat

Però la sanció planteja nous interrogants: cal moderar el seu rol militar? És compatible una carrera reial amb els hàbits contemporanis de la princesa? Si bé alguns defensen que cal flexibilitat, altres temen que una adaptació excessiva comprometi el missatge de fortalesa i disciplina que es vol transmetre