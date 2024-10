L'anècdota de joventut de Javier Bardem que revoluciona les xarxes

Javier Bardem s'ha aconseguit consolidar com una de les figures més emblemàtiques del cinema espanyol i internacional. Amb una carrera plena de premis i reconeixements, la seva trajectòria inspira molts aspirants a actors.

Inicis al teatre i l'actuació

Nascut l'1 de març de 1969 a Las Palmas de Gran Canària, Javier Ángel Encinas Bardem provenia d'una família vinculada al món de l'art. El seu pare, José María Encinas, va ser un destacat pintor, i la seva mare, Pilar Bardem, una actriu reconeguda. Aquest entorn artístic va influir significativament en la decisió de dedicar-se a l'actuació. La família Bardem està formada per una àmplia representació d'artistes des de fa generacions i en part és per això que l'actor va prendre el cognom matern pel nom artístic.

Els seus primers papers van ser sent un nen encara que el seu primer paper important va ser a la sèrie 'Segona enseñanza'. El 1992, Bardem va fer el salt al cinema amb un paper a la pel·lícula "Jamón, jamón", dirigida per Bigas Luna. Aquesta pel·lícula es va convertir en una fita del cinema espanyol i va catapultar Bardem a la fama. Una fama que també començaria a assolir Penélope Cruz qui, curiosament, va acabar sent la seva dona molts anys més tard.

Desenvolupament d'una carrera prometedora

Després de "Jamón, jamón", Bardem va continuar treballant en projectes cinematogràfics que li van permetre diversificar els seus rols i demostrar la seva versatilitat com a actor. Va participar en pel·lícules com "Carne trémula" (1997) de Pedro Almodóvar, on va interpretar un personatge intens i emocionalment complex.

| YouTube

El seu compromís amb l'actuació i la seva ètica de treball el van portar a col·laborar amb alguns dels directors més prestigiosos del cinema mundial, incloent Alejandro Amenábar a "Mar adentro" (2004), per la qual va guanyar un Premi Goya al Millor Actor, ja Pedro Almodóvar a "Hable con ella" (2002), que li va obrir les portes a una audiència internacional.

La seva interpretació a "No Country for Old Men" (2007), dirigida pels germans Coen, li va valer un Oscar com a Millor Actor de Repartiment, consolidant el seu estatus com una estrella global. Un Oscar a qui ha estat nominat altres vegades. S'ha consolidat com un dels actors llatins més cotitzats a Hollywood.

Javier Bardem winning Best Supporting Actor: 80th Oscars (2008)

L'actor explica una anècdota de joventut

Javier Bardem va rebre fa unes setmanes el prestigiós premi Donostia al Festival de Cinema de Sant Sebastià. A la roda de premsa prèvia a l'esdeveniment, l'actor espanyol, que ja ha visitat el Zinemaldia moltes vegades, va compartir una divertida anècdota dels seus anys de joventut a la ciutat.

Quan li van demanar que recordés alguna història de les seves visites al festival, Bardem va somriure i va comentar: «hi ha hagut algunes curioses al Bataplán» , fent referència al popular club nocturn de Sant Sebastià. El seu comentari va desfermar el riure dels presents, i el mateix actor, contagiat, va afegir: «pel que veig, per la vostra reacció, podeu imaginar... un era més jove...».

Bardem també va explicar com, en aquells anys, el costum era sortir de festa fins a l'alba per comprar els diaris i llegir les crítiques de les estrenes. «Aquesta era l'excusa. Aguantar fins a la matinada per comprar els diaris i llegir la crítica de Boyero, a veure si li havia agradat la pel·lícula. Ara amb els mòbils és diferent» , va reflexionar amb nostàlgia, destacant com han canviat els temps.