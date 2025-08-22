La sopa freda d'estiu que el cuiner Jordi Roca t'ensenya a preparar

Quan el termòmetre colla, les cuines tornen als bàsics que refresquen i alegren qualsevol taula. En aquest terreny, poques figures generen tanta expectació com Jordi Roca, que ha convertit els seus vídeos domèstics en petites escenes de culte gastronòmic. En la seva darrera entrega de Cosas de casa, el pastisser d'El Celler de Can Roca reapareix amb humor, ritme i un plat pensat per vèncer la canícula. El vídeo ha corregut per xarxes i ha provocat aquesta barreja d'antull immediat i curiositat per una tècnica senzilla, però eficient.
El vídeo que va encendre l'antull estiuenc
Roca presenta la preparació com una recepta “fresqueta, salada i saborosa”, amb el seu estil juganer i directe, i sense solemnitat innecessària. La peça, publicada a Instagram, situa el focus en una sopa freda amb base de meló que es remata amb pernil, reforçant una parella clàssica en clau actual. La publicació ha multiplicat comentaris i guardats, consolidant aquesta línia de receptes casolanes que el xef comparteix amb una comunitat gegantina.
Meló congelat que “fa olor d'hort”
El cor de la proposta és un gaspatxo de meló que combina fruita madura amb cogombre, pebrot verd i un toc de pa. La clau depèn, en part, de congelar part del meló i ratllar-lo molt fi per crear una base gelada que contrasta amb el gaspatxo. Es presenta amb encenalls de pernil i un fil d'oli, aconseguint textura, i un final que, en paraules de Roca, “fa olor d'hort”.
Les instruccions difoses detallen el tall del meló i el seu pas pel congelador a temperatura de congelació domèstica. També el triturat amb verdures fresques i pa del dia anterior. S'emplata col·locant el meló ratllat com a base, a sobre el pernil molt picat i, per últim, el gaspatxo, amb un toc d'oli. Aquesta seqüència, reproduïble a casa sense instruments professionals, explica l'èxit del vídeo i la seva ràpida expansió estiuenca.
Alta cuina a casa
El format “a ull” ha convertit aquesta sèrie en un motor de conversa culinària i en una via d'entrada a receptes fresques i properes. En els darrers mesos, el seu abast a xarxes s'ha disparat, fins a sumar més d'un milió de seguidors. La rellevància del fenomen rau en la seva capacitat per baixar l'alta cuina al terreny domèstic, sense perdre espurna ni criteri tècnic. Tot això explica per què aquest gaspatxo de meló ja s'ha instal·lat en el vocabulari de l'estiu.