Jordi Wild trenca el seu silenci sobre el català i sorprèn tothom

La llengua catalana torna a estar en el punt de mira. Aquesta vegada, el focus arriba des d'un espai digital de gran repercussió. Les paraules d'un conegut creador de contingut han encès les xarxes socials.
El debat sobre la llengua es va colar en un podcast seguit per milers. Allà, es va plantejar la convivència entre català i castellà, especialment entre la gent jove. El punt de partida va ser senzill, però directe: per què els streamers catalans utilitzen majoritàriament el castellà?
Un espai de reflexió amb milions de seguidors
L'escenari va ser The Wild Project, el podcast del youtuber amb més abast a Espanya. En aquest programa solen desfilar convidats de diferents àrees com ciència, política o esport. Tanmateix, aquesta vegada la conversa va girar cap a un tema sensible: el futur del català.
El presentador va exposar que la majoria de creadors catalans s'expressen en castellà. Va assenyalar també que el mateix passa amb els grans referents llatinoamericans. I va llançar la reflexió: si el català no s'utilitza, com es mantindrà viu?
Va ser llavors quan el nom de Jordi Wild es va convertir en protagonista absolut. El youtuber va defensar amb fermesa que el català necessita un plus de protecció. Va explicar que no es tracta de menysprear el castellà, sinó d'un simple equilibri. “El castellà ja ho té tot guanyat”, va afirmar durant la xerrada.
Experiència personal com a argument
Wild va recórrer a la seva pròpia història per reforçar la seva postura. Va relatar que va créixer en un entorn profundament catalanoparlant i mai va tenir problemes amb el castellà. Va assenyalar que tots els seus amics dominen perfectament la llengua espanyola.
Amb aquest exemple va voler desmuntar una crítica recurrent contra la immersió lingüística. “No conec ningú que no parli castellà correctament”, va dir. Segons la seva visió, no hi ha un dèficit en l'aprenentatge de l'idioma comú.
El youtuber va llançar una idea. Va proposar establir proves de castellà a les escoles de Catalunya. Si els resultats fossin baixos, es podria augmentar l'ensenyament de l'idioma. Però si el nivell és correcte, no tindria sentit modificar res. D'aquesta manera, va defensar que no hi ha motius per debilitar la presència del català a l'educació.
Contra estereotips i exageracions
Wild també va atacar un estereotip molt repetit a Espanya. Va assegurar que és fals que a Catalunya només et parlin en català. Considera que aquesta percepció prové de casos aïllats i anècdotes exagerades.
Va explicar que, si algú es troba amb aquesta actitud, simplement ha tingut mala sort. Però va insistir que el normal és canviar al castellà tan aviat com sigui necessari. Va qualificar de mentida la idea que els catalans rebutgin parlar espanyol.
Va defensar la necessitat d'una “sobreprotecció” que garanteixi la seva continuïtat. Va aclarir que no es tracta d'una guerra política ni cultural. Va reiterar el seu amor pel castellà i va dir que gaudeix parlant-lo. Però va insistir que protegir el català no és atacar ningú.
Un missatge que seguirà generant debat
Les paraules de Jordi Wild a The Wild Project ja són virals. Fragments de la seva intervenció circulen per TikTok, Instagram i YouTube amb milers de comentaris. La discussió, com sempre en aquests temes, divideix profundament l'audiència. El cert és que la seva reflexió ha tocat una fibra sensible a la societat catalana.