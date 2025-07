No esperaves veure el que ha fet Jordi Roca en un concert d'Els Amics de les Arts

Una nit especial pot canviar-ho tot. En ple retrobament amb el seu públic, Els Amics de les Arts van viure un instant que ningú no esperava. Jordi Roca, el pastisser de fama mundial, va irrompre disfressat a l'escenari durant el seu concert aniversari.

Celebració al Poble Espanyol: vint anys de trajectòria i grans èxits

El divendres 25 de juliol de 2025, Els Amics de les Arts van tornar a pujar a l'escenari al Poble Espanyol de Montjuïc. Davant de gairebé 6.000 seguidors, van celebrar les seves dues dècades de carrera. L'esdeveniment formava part del cicle Guitar BCN i conjurava una atmosfera emotiva i festiva.

Van repassar temes com Jean‑Luc, Louisiana o els camps de cotó, 4‑3‑3 i, per descomptat, L’home que treballa fent de gos. En diverses cançons van comptar amb la companyia de l'Orfeó Català. El moment més comentat va arribar quan va aparèixer una figura peculiar a l'escenari. Sota la disfressa del gos de L’home que treballa fent de gos, Jordi Roca va emergir per portar el pastís commemoratiu als tres integrants del grup.

La sorpresa va ser total. En paraules de Joan Enric Barceló durant una entrevista a RAC1, la idea va sorgir espontàniament i amb entusiasme van comptar amb la total predisposició de Roca per vestir l'icònic vestit. Aquella imatge va provocar una ovació eixordadora entre el públic.

Afecte entre pastisseria, música i amistat

Des del mateix escenari fins a les xarxes, la presència de Jordi Roca es va convertir en viral. El mateix Barceló va admetre que va ser una de les ovacions més càlides de la nit. Ferran Piqué va resumir el concert com una “gran trobada d’amics”, subratllant que la proposta es va gestar amb complicitat i afecte veritable entre músics i cuiner.

A les xarxes socials, periodistes com Rosa E. Massaguer van compartir imatges de la disfressa i el pastís signat per Jordi. El testimoni més directe va ser la cara sorpresa dels assistents quan el mestre pastisser es va treure el cap del vestit. Sens dubte, un gest inesperat i emocionant.

Trajectòria del grup i el mestre pastisser

Formats el 2005, Els Amics de les Arts (Joan Enric Barceló, Dani Alegret i Ferran Piqué) es van consolidar dins del pop català amb el seu àlbum Bed & Breakfast el 2009. Aquest els va valer disc d'or, nombrosos premis Enderrock i gires per tot Espanya i més enllà. Des de llavors, han mantingut un repertori carregat d'ironia, jocs de paraules i una sensibilitat molt propera al públic.

Jordi Roca, cèlebre per la seva originalitat al capdavant d'El Celler de Can Roca, no és aliè a gestos creatius i col·laboratius. La seva presència en aquest context celebra la unió de dos universos creatius molt diferents, però amb una mirada artística comuna: la cuina i la música com a llenguatge emocional.

El que està per venir

La combinació va ser perfecta. Un grup amb vint anys de carrera, un públic entusiasta i una nit càlida a Barcelona. El gest de complicitat, a més, va ser protagonitzat per algú la fama del qual resideix a transformar pastissos en experiències sensorials. La disfressa va resultar una teatralitat humorística, ben mesurada, que va evitar l'excés i va reforçar la narrativa de l'aniversari.

El més probable és que aquesta sorpresa sigui només el primer episodi d'una celebració que s'estendrà més enllà de Barcelona. Els Amics de les Arts ja han anunciat actuacions addicionals al País Valencià, Mallorca i Andorra el 2025, i una gira per tot el territori català el 2026.