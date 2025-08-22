Sonsoles Ónega, de luto: fallece a los 46 años un colaborador de 'Y ahora Sonsoles'

El mundo del periodismo y de la televisión ha quedado conmocionado. Javier Cid, periodista de EL MUNDO y colaborador de Y ahora Sonsoles, ha fallecido en Madrid a los 46 años. La noticia se ha conocido en directo, al final del programa de Antena 3, y ha dejado a todos los presentes entre lágrimas.

Cid ha sido un profesional reconocido en diferentes ámbitos, nacido en Zamora en 1979, ha crecido en Pamplona, ciudad en la que ha completado sus estudios de Historia. Más tarde, se ha trasladado a Madrid, donde ha formado parte de la primera promoción del Máster de Periodismo de EL MUNDO en 2001. Desde entonces, ha desarrollado una carrera de más de dos décadas en Unidad Editorial.

Durante un cuarto de siglo, ha trabajado como reportero, entrevistador e impulsor de suplementos. También ha ejercido como Jefe de Sección en Gran Madrid, la revista diaria de información local de EL MUNDO. Su estilo ha estado marcado por la frescura y la brillantez, que le han convertido en una firma muy valorada.

Fallece Javier Cid, colaborador de Y ahora Sonsoles

Además, Javier Cid ha sido escritor. Ha publicado obras como Diario de Martín Lobo, y en 2019 recibió el premio Alan Turing por su labor en defensa de los derechos LGTBIQ+. Su compromiso con la diversidad y la igualdad ha sido una constante en su trayectoria.

En Y ahora Sonsoles también ha dejado huella y su participación como colaborador ha sido recordada hoy con emoción por sus compañeros. Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega en la conducción del programa, ha comunicado la noticia al cierre de la emisión. No ha podido contener las lágrimas.

Sonsoles Ónega aún no ha podido despedirse del colaborador de Y ahora Sonsoles

“Los últimos segundos del programa tenemos que terminar con una triste noticia para la profesión, para el mundo del periodismo”, ha comenzado Romero, visiblemente afectada. Y aunque Sonsoles Ónega no ha podido despedirse porque no estaba presente en el plató, ella si ha podido hacerlo en nombre de todo el programa de televisión.

Después, ha confirmado la pérdida: “Nuestro compañero, Javier Cid, ha fallecido a los 46 años. Destacó con elegancia en todos los aspectos periodísticos a los que se dedicó. Siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+”.

La presentadora se ha emocionado al dedicarle unas palabras de despedida: “Le teníamos un gran cariño, yo personalmente, y Lorena Vázquez también. Mandamos un abrazo muy grande a toda su familia y a ti, Javier, allí donde estés un beso enorme”. El adiós de Javier ha dejado un vacío en la redacción, en la televisión y en el corazón de todos los que le han conocido.