Sofia Janer explica la millor recepta de braç de gitano

Sofia Janer ha tornat a sorprendre el panorama gastronòmic i social amb una proposta inesperada: la recepta tradicional del braç de gitano. Aquest projecte neix d'una recent emissió al programa La Selva de 3Cat. En aquest, Janer no només va cuinar davant les càmeres, sinó que va abordar l'origen popular de les postres catalanes, connectant història, tradició i cuina casolana.

La imatge es va viralitzar després de ser compartida al compte X de 3Cat. Allà “Sofia Janer ens explica l’origen del braç de gitano i ensenya la recepta tradicional per fer-lo a casa”. Des de llavors, han proliferat comentaris a xarxes celebrant la seva recepta i el seu enfocament divulgatiu.

3Cat va publicar un tuit amb vídeo en què Janer revela que el braç de gitanova començar a fabricar-se a pastisseries de Barcelona durant el segle XIX. Janer combina aquesta referència històrica amb una recepta casolana accessible, cosa que ha causat un gran impacte entre aficionats a la rebosteria i seguidors del seu contingut.

Des de TikTok fins a Instagram, nombrosos usuaris comparteixen les seves recreacions del braç de gitano, etiquetant Janer i el hashtag del programa #LaSelva3Cat. Alguns influencers gastronòmics han publicat vídeos seguint els seus passos. Fins i tot una pastissera local d'Igualada va comentar a xarxes: “He seguit la recepta al peu de la lletra i ha sortit perfecta, és més lleugera que altres versions.”

Elaboració pas a pas

Janer comença explicant que la base del pa de pessic genovès ha d'estar tèbia a l'hora d'enrotllar. El secret, diu, rau a embolicar-lo amb un drap humit tot just sortir del forn, per evitar que es trenqui. Després el farceix amb nata muntada o crema pastissera, segons preferència, i l'enrotlla sense apretar massa. Per acabar, una capa lleugera de sucre llustre o trufa ratllada per decorar, tal com va mostrar a televisió.

Sofia Janer va compartir posteriorment al seu compte d'Instagram una foto del braç acabat de fornejar i va agrair a l'equip de La Selva per permetre-li "rescatar una joia tradicional catalana". En comentaris va afegir que espera que més famílies el preparin aquest estiu.

Des del gremi de pastisseria de Barcelona, un portaveu va saludar la difusió d'aquesta història: “Promoure la nostra tradició rebostera és sempre benvingut”. El responsable, tal com va citar a xarxes, va afirmar que molts encara desconeixien l'origen històric del nom i la forma de transport del pa de pessic.

Altres receptes de Janer

No és la primera vegada que Sofia Janer connecta receptes populars amb la seva història. En anys anteriors ja havia explicat la creació del pa de pessic o el carquinyoli a xarxes locals. El seu enfocament, que combina nutrició amb memòria col·lectiva, li ha valgut elogis a la premsa local i a blogs culinaris.

La combinació de cuina tradicional i relat cultural sempre atrau. En especial, el braç de gitano, que s'associa amb berenars familiars, celebracions i el gust de la infància. La recepta de Janer s'ha mostrat clara, ben explicada i accessible a qualsevol que tingui al·lèrgies o prefereixi opcions sense lactosa o sense sucre afegit.