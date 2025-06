La tècnica de la cuinera Sofia Janer per optimitzar el teu temps als fogons

En un moment en què l'organització del temps a la cuina s'ha convertit en tot un art, la cuinera Sofia Janer s'ha consolidat com una de les veus més influents i autèntiques del món gastronòmic. El seu estil senzill, combinat amb consells pràctics i propers, ha aconseguit captar l'atenció d'una comunitat cada cop més àmplia a les xarxes socials.

L'explicació de Sofia sobre el batch cooking

L'interès per l'organització setmanal a la cuina no és nou, però Sofia Janer l'ha revitalitzat des d'una perspectiva propera i realista. En un dels seus vídeos recents publicats a les xarxes, Janer comparteix la seva particular visió del batch cooking, una tècnica de moda que consisteix a cuinar diverses elaboracions en un sol dia per estalviar temps durant la resta de la setmana.

Lluny de vendre fórmules màgiques, la cuinera reconeix que, tot i que li agradaria aplicar-ho més sovint, el seu dia lliure —el diumenge— sol dedicar-lo a gaudir fora de casa. Tanmateix, quan troba temps, no dubta a preparar tuppers amb plats casolans per portar a l'obrador durant la setmana. El que diferencia Sofia Janer de la resta és la seva honestedat: admet que no sempre és fàcil ser constant, i això la fa encara més propera per al seu públic.

| Getty Images

La seva recomanació estrella és senzilla i pràctica: tenir sempre la proteïna a punt per descongelar segons les necessitats del dia, deixant els talls de carn o peix per al moment de consum. A més, aconsella preparar amb antelació una safata de verdures rostides i deixar bullits ja arròs o pasta, de manera que els hidrats de carboni estiguin sempre a punt a la nevera. Com a toc final, suggereix permetre's algun caprici dolç, ja sigui preparat a casa, o comprat, per dosificar-lo al llarg de la setmana com a petit premi.

Un abordament realista

La reacció a les xarxes socials no s'ha fet esperar. Són molts els usuaris que han celebrat la franquesa de Sofia Janer, destacant com el seu mètode s'adapta a la vida real i no a una perfecció inabastable. Alguns seguidors han compartit les seves pròpies rutines, inspirats per l'enfocament relaxat de la cuinera, mentre d'altres agraeixen la validació de no sentir-se obligats a ser productius els diumenges.

A través del seu perfil a Twitter, Janer deixa clar que l'organització és una eina al servei del benestar, no una imposició. "Menjar de conya i menjar ordenat" s'ha convertit gairebé en el seu eslògan, sintetitzant la filosofia d'aprofitar el temps sense deixar de gaudir. La cuinera també ha rebut elogis d'altres professionals del sector, que valoren la importància d'adaptar la cuina al ritme de cada persona.

| Bon Viveur

Aquesta darrera aparició ha generat fins i tot debats en programes especialitzats i comunitats culinàries en línia, on es discuteix l'equilibri entre planificació i flexibilitat. Molts veuen en Sofia Janer un exemple de com les rutines poden ser aliades, però mai tiranes.

Darrere del consell

No és la primera vegada que Sofia Janer ofereix la seva visió particular sobre la conciliació entre vida personal i passió culinària. En entrevistes passades ha assenyalat que la seva relació amb la cuina és també una manera d'autocura i de compartir moments amb els seus. En temps en què la pressió per la productivitat pot envair fins i tot l'esfera domèstica, els seus consells aporten una alenada d'aire fresc.

El fenomen del batch cooking viu un auge a les xarxes, però Janer recorda que cada llar té les seves necessitats. El seu missatge, lluny de la rigidesa, anima a adaptar la tècnica sense culpabilitat i a gaudir del procés, premiant-se amb petits detalls. Així, la seva proposta es distingeix d'altres discursos més estrictes i connecta amb una audiència diversa.

Cuina quotidiana

El més destacat de la intervenció de Sofia Janer és la naturalitat amb què trasllada la seva experiència quotidiana. Els seus seguidors que busquen, sobretot, autenticitat, sembla que ho han agraït.

La seva manera d'humanitzar el batch cooking ha aconseguit que molts es replantegin com organitzar-se sense perdre el plaer de cuinar i menjar bé. Per ara, Sofia Janer ha demostrat que el secret és trobar el ritme propi i gaudir, tant als fogons com fora d'ells.