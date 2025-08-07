Sílvia Bronchalo, mare de Daniel Sancho, trenca el seu silenci ara: 'No em fan...'

Després d'anys de silenci, Silvia Bronchalo ha decidit parlar públicament sobre la situació del seu fill Daniel Sancho, condemnat i reclòs en una presó tailandesa. La mare del jove s'ha pronunciat per aclarir la seva posició entorn del procés legal i l'estat actual del seu fill, desmarcant-se de polèmiques que han sorgit recentment. Les seves declaracions han tornat a posar el focus en un cas que continua generant controvèrsia i debat.
En els darrers dies, han circulat diverses informacions sobre la vida que porta Daniel dins la presó de Surat Thani. El seu advocat, Marcos García Montes, havia assenyalat alguns suposats privilegis que gaudia el pres, tot i que aquestes afirmacions van ser desmentides ràpidament. Tant l'advocat com Rodolfo Sancho, pare de Daniel, van emetre un comunicat assegurant que no existia cap descontentament per part del condemnat i que les informacions difoses mancaven de fonament.
La relació entre els pares del jove no ha estat senzilla des del començament del cas. Bronchalo ha reconegut que no està al corrent dels detalls legals i que ha estat apartada per l'equip jurídic que gestiona la defensa del seu fill. La seva recent declaració confirma aquesta desvinculació total i posa de manifest la distància que existeix en la gestió del procés entre ambdós progenitors.
Silvia Bronchalo es pronuncia respecte a la situació legal del cas mentre Daniel Sancho manté l'esperança
En una entrevista exclusiva amb el periodista Alejandro Rodríguez, Silvia ha manifestat clarament que desconeix les decisions legals que s'estan prenent. “Jo del tema legal no en tinc ni idea, no em fan partícip d'aquesta qüestió legal”, ha admès. Aquesta afirmació subratlla la complexitat i la manca d'unitat que existeix en l'entorn familiar.
Sobre l'estat d'ànim de Daniel, Silvia ha expressat que el seu fill manté l'esperança que es resolgui el recurs interposat davant la cort tailandesa. Segons les seves paraules, ell està a l'espera d'una resposta oficial i es mostra optimista davant aquesta situació. La mare ha volgut remarcar que és l'equip legal qui porta aquesta qüestió, no pas ella, i que Daniel confia que aviat hi haurà novetats.
En relació amb la indemnització que la família de Daniel ha de pagar a la família d'Edwin Arrieta, Silvia s'ha mostrat partidària d'abonar-la quan existeixi una sentència ferma. Tanmateix, ha explicat que no està involucrada en aquestes negociacions i desconeixia si és obligatori fer el pagament abans de la resolució definitiva. A més, ha indicat que els interessos de demora augmenten considerablement la quantitat que han d'abonar, superant actualment els 130.000 euros.
La realitat de Daniel Sancho a la presó, segons la seva mare, Silvia Bronchalo
Respecte als rumors sobre les condicions de l'estada de Daniel a la presó, Silvia ha desmentit que gaudeixi de privilegis especials. Ha aclarit que comparteix cel·la amb altres presos, i que una cel·la individual seria únicament un càstig, cosa que no ha passat. També ha assegurat que el seu fill porta una rutina similar a la dels altres interns, amb horaris estrictes, resos, àpats i activitats.
Finalment, Bronchalo ha confirmat que manté contacte amb el seu fill a través de trucades setmanals, gràcies al fet que Daniel és un pres internacional. Aquest canal de comunicació és el seu principal vincle, i a través d'ell pot seguir de prop com es troba el seu fill tant físicament com emocionalment. Així, la mare de Sancho s'ha pronunciat després de molt de temps, aportant una visió personal i directa que aporta llum sobre una situació que encara genera moltes incògnites.