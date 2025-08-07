Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, rompe su silencio ahora: 'No me hacen...'

Tras años de silencio, Silvia Bronchalo ha decidido hablar públicamente sobre la situación de su hijo Daniel Sancho, condenado y recluido en una prisión tailandesa. La madre del joven se ha pronunciado para aclarar su posición en torno al proceso legal y el estado actual de su hijo, desmarcándose de polémicas que han surgido recientemente. Sus declaraciones han vuelto a poner el foco en un caso que sigue generando controversia y debate.

En los últimos días, han circulado diversas informaciones sobre la vida que lleva Daniel dentro de la prisión de Surat Thani. Su abogado, Marcos García Montes, había señalado algunos supuestos privilegios que disfrutaba el preso, aunque estas afirmaciones fueron desmentidas rápidamente. Tanto el abogado como Rodolfo Sancho, padre de Daniel, emitieron un comunicado asegurando que no existía ningún descontento por parte del condenado y que las informaciones difundidas carecían de fundamento.

La relación entre los padres del joven no ha sido sencilla desde el comienzo del caso. Bronchalo ha reconocido que no está al tanto de los detalles legales y que ha sido apartada por el equipo jurídico que gestiona la defensa de su hijo. Su reciente declaración confirma esta desvinculación total y pone de manifiesto la distancia que existe en la gestión del proceso entre ambos progenitores.

Silvia Bronchalo se pronuncia respecto a la situación legal del caso mientras Daniel Sancho mantiene la esperanza

En una entrevista exclusiva con el periodista Alejandro Rodríguez, Silvia ha manifestado claramente que desconoce las decisiones legales que se están tomando. “Yo del tema legal no tengo ni idea, no me hacen partícipe de esta cuestión legal”, ha admitido. Esta afirmación subraya la complejidad y la falta de unidad que existe en el entorno familiar.

Sobre el estado anímico de Daniel, Silvia ha expresado que su hijo mantiene la esperanza de que se resuelva el recurso interpuesto ante la corte tailandesa. Según sus palabras, él está a la espera de una respuesta oficial y se muestra optimista ante esta situación. La madre ha querido remarcar que es el equipo legal quien lleva esta cuestión, no ella, y que Daniel confía en que pronto habrá novedades.

En relación con la indemnización que la familia de Daniel debe pagar a la familia de Edwin Arrieta, Silvia se ha mostrado partidaria de abonarla cuando exista una sentencia firme. Sin embargo, ha explicado que no está involucrada en estas negociaciones y desconocía si es obligatorio realizar el pago antes de la resolución definitiva. Además, ha indicado que los intereses de demora aumentan considerablemente la cantidad que deben abonar, superando actualmente los 130.000 euros.

La realidad de Daniel Sancho en prisión, según su madre, Silvia Bronchalo

Respecto a los rumores sobre las condiciones de la estancia de Daniel en prisión, Silvia ha desmentido que disfrute de privilegios especiales. Ha aclarado que comparte celda con otros presos, y que una celda individual sería únicamente un castigo, lo cual no ha ocurrido. También, ha asegurado que su hijo lleva una rutina similar a la de los demás internos, con horarios estrictos, rezos, comidas y actividades.

Finalmente, Bronchalo ha confirmado que mantiene contacto con su hijo a través de llamadas semanales, gracias a que Daniel es un preso internacional. Este canal de comunicación es su principal vínculo, y a través de él puede seguir de cerca cómo se encuentra su hijo tanto física como emocionalmente. Así, la madre de Sancho se ha pronunciado tras mucho tiempo, aportando una visión personal y directa que arroja luz sobre una situación que aún genera muchas incógnitas.