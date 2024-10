Sergi Sol, nuevo consejero de Radio Televisión Española

Las noticias nunca vienen solas y siempre hay que leerlas comparándolas con otras noticias. Sergi Sol es y ha sido siempre una persona muy cercana a ERC. Ha sido asesor del partido, jefe de comunicación y se ha ocupado durante muchos años de realizar los programas electorales. También ha avalado el pacto de investidura que ha facilitado la presidencia del socialista Salvador Illa y lleva años siendo muy crítico con Junts per Catalunya y con el independentismo.

Ahora hemos sabido, ya es casualidad, que Sergi Sol y Miquel Calçada han sido propuestos para el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Los grupos que han hecho la propuesta son el PSOE, Sumar, Podemos, PNB, Juntos y ERC. Más allá de Sergi Sol y Miquel Calçada también se propone Esther de la Mata, Marta Ribas, Mercedes de Pablos, Rosa León, José Pablo López, María Teresa Martín, Mariano Muniesa, Angélica Rubio i María Roncesvalles. Los candidatos tienen que pasar primero por comisión y después se votará al pleno del Congreso. Una modificación legal aprobada este miércoles permitirá que salgan adelante los nombres por mayoría absoluta.



El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles un decreto ley que modifica la legislación de RTVE con el objetivo de desbloquear la situación en que se encuentra el ente por la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar la cúpula.

Cambio en la Ley que permite la elección de los consejeros

El texto cambia el método de elección de los consejeros de la corporación. Como hasta ahora, se hará por mayoría de dos tercios de cada una de las cámaras, pero en caso de no lograrse en una primera votación se abre la posibilidad que se elijan por mayoría absoluta, de forma que no harían falta los votos del PP. La votación ha recibido 175 votos favorables y uno en contra. El PP, Vox y Compromís no han participado en el pleno en protesta por la no suspensión del debate por la dana que ha causado decenas de muertes al País Valenciano.



Concepción Cascajosa fue nombrada el pasado mas de marzo presidenta interina de RTVE durante un periodo de seis meses. Cuando se nombró a Cascajosa en marzo, los consejos de informativos de TVE y RNE habían pedido a los partidos del Congreso, a través de un comunicado, que acabéssin con la situación de "desgobierno y de incertidumbre absoluta" de la radio y televisión públicas.

Críticas en redes sociales

En redes sociales nadie lo considera una casualidad. Los usuarios de la red social X más criticos con ERC y con la deriva autonomista del partido de Oriol Junqueras, ven la entrada de Sergi Sol en Radio Televisión Española como parte del pacto que ha hecho Salvador Illa presidente de la Generalitat.