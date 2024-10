Francesc Mauri desolat per les imatges que li envien de la DANA: 'La magnitud...'

per Sergi Guillén

Les imatges de la recent DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) han impactat profundament tota la població. Les intenses pluges, que en alguns punts han estat històriques, han deixat un rastre de devastació i tristesa a diverses zones de València. Els efectes d'aquesta tempesta inusual han afectat carreteres, habitatges i altres infraestructures.

Sorprenent fins i tot els equips de rescat, els que s'han mobilitzat per atendre les emergències i auxiliar les persones afectades. A les xarxes socials, s'han compartit una multitud de fotografies i vídeos que mostren la magnitud del desastre, generant una onada de solidaritat i empatia cap a les víctimes i damnificats.

Les imatges ofertes per Mauri

Entre les imatges que han circulat, destaquen les compartides pel meteoròleg Francesc Mauri, que n'ha mostrat la desolació davant l'impacte de la DANA. En una publicació de X (Twitter), Mauri va compartir fotos del lloc on es veu l'abast dels danys i la gravetat de la situació.

Amb to de preocupació, el meteoròleg va subratllar la importància de comprendre la "magnitud estratosfèrica" de l'afectació, reflectint la duresa de la situació que enfronta la comunitat valenciana en aquests moments. Les imatges, capturades per Rubén Cabús de @3cat, mostren els equips de rescat treballant intensament, buscant cotxe per cotxe possibles víctimes en zones inundades.

La DANA ha estat especialment devastadora a diverses zones de València, on l'acumulació d'aigua ha provocat destrosses a carreteres i urbanitzacions. Vehicles arrossegats, carrers inundats i persones atrapades a casa seva han estat només alguns dels efectes d'aquestes pluges torrencials.

A les fotografies compartides per Mauri, es poden observar diversos vehicles bolcats i altres completament submergits en aigua i fang, pel que sembla una autèntica escena de desastre. Equips de rescat i emergències, sense descans, pentinen les zones més afectades a la recerca de persones que podrien haver quedat atrapades o desaparegudes, en una carrera contrarellotge davant les difícils condicions.

| ACN

Una situació insòlita

La publicació de Francesc Mauri, en mostrar la cruesa de la situació, ha provocat una allau de reaccions a les xarxes socials. Comentaris de suport, paraules d'ànim i mostres de solidaritat s'han multiplicat i s'ha generat un sentiment d'unitat davant l'adversitat.

La tasca dels equips d'emergència ha estat àmpliament reconeguda, ja que en aquestes circumstàncies d'extrema complexitat i perill s'esforcen per rescatar i protegir les persones afectades. Mauri ha aprofitat la seva plataforma per visibilitzar la tasca de tots aquests equips, que estan donant el millor de si mateixos per garantir la màxima seguretat de tots.

Amb les previsions meteorològiques encara marcant pluges intenses en algunes zones, s'espera que la llarga feina dels serveis de rescat continuï encara els propers dies. Mauri ha alertat de la possibilitat que es repeteixin episodis de pluges extremes, instant la població a mantenir-se informada i a prendre precaucions per evitar incidents. La publicació del meteoròleg, que compta amb milers de seguidors a les xarxes socials, ha servit per conscienciar sobre la importància de seguir les recomanacions de seguretat en situacions d'aquest tipus.