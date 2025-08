Selena Gómez confirma sin darse cuenta el notición sobre Taylor Swift y su novio

Selena Gómez ha desatado una auténtica revolución en redes sociales tras compartir, sin proponérselo, una revelación que ha dejado boquiabiertos a sus fans. Y a los seguidores de su inseparable amiga Taylor Swift. Todo ocurre a través de la cuenta oficial de TikTok de una de las marcas de belleza que la propia Selena ha fundado.

En dicha cuenta la actriz y cantante compartía hace escasos días algunos detalles inéditos sobre su esperada boda con el productor musical Benny Blanco.

| Instagram, @selenagomez

Aunque todavía no se ha confirmado públicamente la fecha exacta del enlace, todo apunta a que la ceremonia tendrá lugar en septiembre en Montecito, California. Un lugar frecuentado por celebridades y que ya ha acogido otras bodas de alto perfil. Según palabras de la propia Selena, la celebración podría alargarse durante varios días, y contará con la asistencia de importantes figuras del mundo del espectáculo.

Selena Gómez confirma que Taylor Swift estará en su boda

Entre los nombres que ya suenan con fuerza están Ed Sheeran, los compañeros de reparto de Selena en la serie Only Murders in the Building y, por supuesto, Taylor Swift. Pero la gran sorpresa ha llegado cuando Selena, con total naturalidad, mencionó que Taylor estaría presente en la boda... junto a su actual pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

| Instagram

Aunque no lo dijo de forma explícita, al hablar en plural y confirmar su asistencia, los fans no tardaron en conectar los puntos. Selena acaba de confirmar sin darse cuenta que Taylor y Travis asistirán juntos al enlace.

Este desliz ha sido suficiente para incendiar las redes. Las swifties ya se encuentran al acecho, deseosas de que se filtre la fecha o el lugar para intentar ver de cerca a su ídola.

Selena Gómez explica qué postre dará a los invitados de su boda

Mientras tanto, las especulaciones sobre el evento no cesan. ¿Qué menú se servirá? ¿Qué vestido llevará Selena?

| Instagram, @selenagomez

Lo que sí ha adelantado Selena es un detalle muy personal: el postre nupcial que desea disfrutar ese día tan especial serán biscuits and gravy. Una receta tradicional que aprendió de su abuela y que guarda un gran valor sentimental para ella.

Selena Gómez, que comenzó su carrera como estrella infantil de Disney, está volcando todo su cariño y dedicación en la organización de su gran día con Benny Blanco. Y ahora, gracias a un pequeño descuido, ha convertido su boda en uno de los eventos más esperados del año.