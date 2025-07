Felicitat màxima: un testimoni confirma la gran notícia de Selena Gomez i Meryl Streep

El rumor sobre una possible col·laboració entre Selena Gomez i Meryl Streep a El diable es vesteix de Prada 2 ha començat a guanyar força a les xarxes socials. Unes primeres imatges captades en un set de gravació han despertat la il·lusió dels seus seguidors. Aquesta gran notícia ha generat una gran expectació al voltant de quin paper podria interpretar Selena al costat de la llegendària Meryl en aquesta seqüela tan esperada.

Fa mesos que els fanàtics de la icònica pel·lícula de 2006 esperen novetats sobre la continuació d'aquesta història. La possibilitat que Selena Gomez formi part del repartiment aporta un nou aire d'entusiasme. Tanmateix, les imatges filtrades no han estat confirmades com a pertanyents al rodatge, sinó que podrien estar relacionades amb la sèrie Only Murders in the Building, en la qual Selena participa.

Un testimoni proper al rodatge ha confirmat que existeix un interès real a comptar amb Selena per a aquesta producció. A més, la forta amistat entre Selena Gomez i Meryl Streep, protagonista indiscutible del clàssic cinematogràfic, ha revifat les expectatives. Cal recordar que Meryl ha participat en la sèrie de Selena, fet que ha reforçat els seus lligams professionals i personals.

Selena Gomez i Meryl Streep: una amistat que obre portes a nous projectes

Aquesta connexió entre ambdues artistes podria facilitar una col·laboració especial a la pel·lícula, tal com apunten diversos rumors. A més, l'actriu manté bona relació amb altres figures del repartiment, com Emily Blunt, cosa que afegeix més pes a la seva presència en projectes d'alt impacte. La integració de Selena en un projecte així significaria un salt important en la seva carrera.

En esdeveniments recents, s'ha vist Selena i Emily Blunt juntes en diverses ocasions, cosa que ha alimentat encara més les especulacions. Selena fins i tot va compartir a les seves xarxes socials una fotografia amb Emily, demostrant una amistat que podria obrir portes per a futures col·laboracions. Aquestes connexions converteixen el rumor en quelcom plausible i molt esperat.

Selena Gomez i Meryl Streep, dues generacions del cinema, podrien protagonitzar una col·laboració històrica

Malgrat l'entusiasme, ni la producció ni els representants de Selena Gomez han fet declaracions oficials que confirmin la seva participació. Per tant, la seva aparició a El diable es vesteix de Prada 2 continua sent un rumor que genera expectació, però que encara ha de ser confirmat. La prudència es manté mentre els fans segueixen atents a qualsevol novetat.

El que sí que sembla clar és que la presència de Selena Gomez al costat de Meryl Streep en aquesta pel·lícula seria un moment històric per a ambdues. La barreja de talent, generacions i estils podria donar lloc a un resultat memorable. Fins aleshores, caldrà esperar que les fonts oficials aclareixin el futur d'aquesta esperada col·laboració.