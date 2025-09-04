El segundo hijo de Frenkie de Jong y Mikky Kiemeney ya tiene nombre: 5 letras

Frenkie de Jong y Mikky Kiemeney llevaban semanas alimentando un misterio adorable entre fotos familiares y silencios medidos en Instagram. El segundo bebé ya estaba aquí, y faltaba la clave que sus seguidores suplicaban conocer. En las últimas horas, esa pista mínima, discreta y muy buscada, ha llegado con elegancia y sin grandes discursos.

Un anuncio íntimo en Instagram

Basta una palabra breve, cinco letras exactas, para cerrar el suspense y abrir una nueva etapa familiar. La pareja ha compartido una imagen desde el hospital, con el recién nacido sobre el pecho de su madre y el padre a su lado. En la descripción, Frenkie escribió lo imprescindible: “Mason de Jong 21.08.2025”, confirmando el nombre y la fecha que muchos intuían por el guiño del dorsal.

Meses atrás anunciaron el embarazo con un carrusel playero y un mensaje "horneando algo mejor que un pastel de cumpleaños", que encendió teorías y sonrisas. Volvieron a proteger la intimidad del pequeño, como ya hicieron con Miles, evitando mostrar el rostro y cuidando hasta el último detalle visual.

| Canva

Cinco letras, dos hermanos y la misma inicial

El nombre Mason no es casual, encaja con la estética familiar y rima emocionalmente con Miles, el primogénito que estrenó paternidad en 2023. Ambos comparten cinco letras y la inicial M, un guiño que también remite a Mikky, reforzando una narrativa doméstica reconocible para sus seguidores. El pequeño llegó al mundo el 21 de agosto, un día que vuelve a conectar con el número fetiche del centrocampista del Barça.

No es un capricho aislado, el primer hijo nació el 21 de noviembre y su padre eligió el dorsal 21 como homenaje a su abuelo. La elección se alinea con la tendencia de nombres cortos y sonoros entre celebridades europeas, donde la identidad familiar pesa más que el exotismo impostado.

Reacciones del vestuario y confirmación del club

Las felicitaciones inundaron las redes del entorno blaugrana, con mensajes del propio club dando la bienvenida al nuevo culé y celebrando el momento. Desde cuentas de aficionados hasta medios neerlandeses y catalanes, el nombre de Mason quedó confirmado públicamente sin filtraciones ni titulares ambiguos. Días atrás, el futbolista había recibido permiso del club para ausentarse del entrenamiento por el nacimiento, otra pista que encajó con lo anunciado después.

Boda reciente, vida en Barcelona y discreción calculada

En horas, el anuncio multiplicó los comentarios y dejó uno de los posts más celebrados en el entorno culé durante este inicio de temporada. De Jong y Mikky se casaron en mayo de 2024 tras una relación que comenzó en el instituto y maduró lejos de focos innecesarios. Viven en Barcelona, donde han consolidado una comunidad digital fiel, aunque siempre han preservado la parte íntima de su hogar.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

El anuncio mantiene esa línea, ofreciendo un retrato tierno, sin excesos, con el detalle que interesaba a todos y ninguna exposición gratuita. Se comprometieron en 2022 y sellaron el sí quiero dos años más tarde, manteniendo una narrativa constante de serenidad pública. En lo deportivo, la temporada arranca con él como pieza capital, y ahora con un motivo íntimo extra para sonreír en Barcelona.