Surt a la llum el testament del Papa Francesc

El Vaticà ha fet públic el testament del papa Francesc, mort el passat dilluns 21 d'abril de 2025 als 88 anys, revelant els desitjos finals d'un pontífex que, fins al seu últim alè, es va mantenir fidel al seu estil auster i profundament espiritual.​

Un testament que trenca amb segles de tradició

En un document datat el 29 de juny de 2022, Francesc va expressar la seva voluntat de ser enterrat a la Basílica Papal de Santa María la Major a Roma, en lloc de la tradicional Basílica de Sant Pere al Vaticà. Va sol·licitar que la seva sepultura s'ubiqui entre la Capella Paulina i la Capella Sforza, en una tomba senzilla a nivell del terra, sense decoració particular i amb la única inscripció: "Franciscus".

Aquest desig reflecteix la seva profunda devoció Maríana, ja que acostumava a resar en aquesta basílica a l'inici i al final de cada viatge apostòlic. A més, va ser la primera església que va visitar després de ser elegit papa el 2013, i la seva elecció com a lloc de descans final subratlla la seva connexió personal i espiritual amb aquest santuari.

Detalls financers i logístics

El papa Francesc també va deixar instruccions precises sobre els aspectes financers del seu enterrament. Va establir que les despeses serien cobertes per una suma proporcionada per un benefactor prèviament designat. Per a l'execució d'aquestes disposicions, va confiar en monsenyor Rolandas Makrickas, Comissionat Extraordinari del Capítol Liberià.

Reaccions i llegat

La publicació del testament ha generat diverses reaccions en l'àmbit religiós i entre els fidels. Molts destaquen la coherència entre les últimes voluntats del papa i el seu pontificat, caracteritzat per la humilitat, la proximitat amb els més necessitats i una profunda espiritualitat. La seva decisió de ser enterrat en una tomba senzilla i fora del Vaticà s'interpreta com un missatge final de senzillesa i servei.​

El llegat de Francesc inclou reformes significatives a la Cúria, una postura ferma contra la pederàstia, i un enfocament inclusiu cap a diversos sectors de la societat. El seu testament i les decisions preses en ell són vists com una extensió d'aquests principis que van guiar el seu papat.

Un adeu coherent amb la seva vida

L'elecció de la Basílica de Santa María la Major com el seu lloc de descans final, la seva tomba sense ornaments i la delegació dels aspectes logístics a persones de la seva confiança, reflecteixen la coherència entre la seva vida i el seu comiat. Francesc, el primer papa llatinoamericà i jesuïta, ha deixat un testament que no només detalla els seus desitjos finals, sinó que també encapsula els valors que va promoure durant el seu pontificat.​

Amb la publicació d'aquest testament, el món catòlic es prepara per acomiadar un líder espiritual la vida i mort del qual han deixat una empremta inesborrable en la història de l'Església.​