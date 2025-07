El secret de Jordi Roca per a fer el millor pollastre al forn

Jordi Roca ens ofereix una recepta que fa olor de casa, de diumenge i de cervesa calenta al forn. El mestre pastisser del Celler de Can Roca, que en el seu dia va ser escollit el Millor Xef de Postres del Món, s'ha atrevit amb una recepta salada de la qual ja se n'està parlant a les xarxes: pollastre rostit "assegut" sobre una llauna de cervesa.

Sí, literalment assegut. Perquè el secret d'aquesta recepta no és només a les espècies ni a la tècnica de cocció, sinó en la posició vertical de l'au, que permet que es cuini per dins amb el vapor de la cervesa i per fora amb la calor del forn. El resultat és un pollastre cruixent per fora, sucós per dins i amb una aroma espectacular que s'endinsa a la cuina abans fins i tot d'obrir el forn.

El truc està en la postura

El primer que fa Jordi Roca és preparar una barreja d'espècies "a ull", com ell diu. En un bol combina pebre vermell dolç i picant, mostassa en pols, una mica de sucre morè, sal i un bon grapat d'espècies seques per a rostits, aquelles que tens a l'armari i que de vegades no saps en què fer servir. Aquest mix serà l'ànima del gust, així que no escatimis i ajusta'l al teu gust.

El pollastre, que ha d'estar sencer i net, s'unta bé amb oli d'oliva per tot arreu. Així la pell s'enrossirà millor. Després es cobreix amb la barreja d'espècies, assegurant-te que cada racó de l'au quedi ben aromatitzat.

I ara ve la part divertida. S'obre una llauna de cervesa de 330 ml, es col·loca al centre d'una safata de forn, i s'asseu el pollastre a sobre. Les potes han de quedar cap avall i la llauna actuarà com a suport. Aquesta tècnica permet que el vapor de l'interior de la cervesa pugi durant la cocció, hidratant la carn des de dins.

Una hora exacta i sense tocar

Amb el forn preescalfat a 180 ºC, s'introdueix el pollastre en posició vertical i es deixa durant aproximadament una hora. Res d'obrir el forn a mitja cocció. La cervesa farà la seva feina i la calor envoltant aconseguirà una cocció perfecta. Quan en punxar el pollastre no surtin sucs rosats, està llest.

Es treu del forn amb cura (perquè la llauna estarà molt calenta), es retira amb precaució i es trinxa. El resultat és un pollastre amb una pell cruixent, saborosa, plena de matisos, i una carn que es desfà a la boca, especialment el pit, que sol ser la part més seca. Aquí, no.

Acompanyaments i sobres amb estrella

L'ideal és servir-lo amb verdures rostides, arròs blanc, amanida fresca o fins i tot unes patates "panadera". I si en sobra, es pot aprofitar per fer "tacos", entrepans, croquetes o arròs amb pollastre l'endemà.

Amb aquest plat, Jordi Roca ens recorda que la cuina no necessita complicar-se per brillar. Només cal un bon producte, un parell de trucs i moltes ganes de compartir. Perquè al final, la màgia també la trobem en allò que en és quotidià. Com diu el mateix xef: “Salut i alegria, família”. I amb aquest pollastre, està garantit que n'hi haurà de les dues.