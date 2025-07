El secret amorós d'Helena Garcia Melero que no coneixies

Des de la personalitat càlida que ha acompanyat cada matí a TV3, Helena Garcia Melero ha construït una carrera sòlida i una vida privada custodiada amb molt de compte. Tanmateix, tot i que el seu passat sentimental amb el periodista Joan Vehils era ben conegut, el seu present amorós ha aconseguit mantenir-se entre bastidors, sense focus mediàtic fins ara.

La relació amb Joan Vehils

Helena i Joan Vehils, exdirector de ‘Sport’, van protagonitzar una de les històries d'amor més discretes però duradores de l'esfera pública catalana. La seva relació, fruit de la qual van néixer tres fills, es va desenvolupar lluny del soroll, fins que el 2017 van decidir posar fi al matrimoni després d'un procés descrit com a “dolorós”.

Malgrat la seva ruptura, tots dos van mantenir sempre una postura respectuosa, sense protagonitzar escàndols ni declaracions excessives. Ella mateixa va qualificar la separació com “la decisió més bèstia de la meva vida”.

| TV3

El misteri del nou xicot

El veritable gir a la història ha arribat recentment. Segons CatalunyaDiari, Helena hauria començat una relació amb un metge anònim, completament aliè al món mediàtic. No és un influencer, ni periodista, ni apareix en esdeveniments públics. Roman absolutament a l'ombra.

La presentadora no ha confirmat ni desmentit aquesta notícia i no hi ha fotografies que provin aquesta connexió. Però el rumor neix arran de fonts properes, cosa que suma credibilitat. En plataformes socials, el seu perfil roman intacte, sense rastre de noves aparicions romàntiques.

Estabilitat sense càmeres pel mig

El que semblava un altre capítol més en la seva vida reservada va agafar força mediàtica quan mitjans com CatalunyaDiari van publicar l'exclusiva. Fins ara, no hi ha declaracions directes ni fotos que donin suport al que s'ha publicat, però tampoc hi ha hagut desmentits. Aquesta absència de resposta oficial, en aquest cas, alimenta l'interès. En contrast amb el seu passat professional, marcat per la visibilitat, Helena ha optat per una vida sentimental molt més reservada, cosa que parla d'una decisió conscient.

| TV3

Després de l'exposició del seu matrimoni amb Vehils, triar un perfil baix sembla una estratègia personal per protegir el seu entorn familiar i emocional. Aquesta nova relació —segons fonts— reflectiria la seva nova etapa personal més enfocada a la recerca d'estabilitat sense càmeres pel mig.

La trajectòria d'Helena Garcia Melero

La presentadora segueix al capdavant de Tot es mou amb la mateixa naturalitat de sempre. L'interès per la seva vida personal augmenta, però Helena manté el mateix enfocament. Continua centrada en la seva carrera i protegint la seva família. La incògnita sobre el seu nou xicot persisteix, i és probable que se segueixi sense saber-ne gaires detalls, llevat que ella decideixi obrir aquesta porta.

Helena Garcia Melero ha construït una trajectòria basada en la proximitat, el professionalisme i el respecte. Que ara mantingui un romanç aliè al focus mediàtic, parla d'un canvi de mentalitat personal.