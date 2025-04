El Sant Jordi de Lamine Yamal amb una persona molt especial

En una temporada en què el Barça il·lusiona els seus seguidors amb grans aspiracions esportives, hi ha un futbolista que desperta admiració absoluta dins i fora del terreny de joc: Lamine Yamal. Als seus 17 anys, aquest jove talent ha conquerit ràpidament el cor de l'afició blaugrana amb el seu estil dinàmic i la seva maduresa excepcional. Però més enllà de la seva destresa futbolística, Yamal ha demostrat que en la seva vida personal també marca la diferència, especialment quan es tracta de moments tan emotius com la celebració de Sant Jordi.

El 23 d'abril és una data assenyalada a Catalunya. Sant Jordi omple els carrers de roses, llibres i mostres d'afecte, i Lamine Yamal no va voler quedar-se al marge. El jove futbolista va aprofitar aquesta festivitat tan especial per compartir un moment únic al costat de Sheila, la seva mare, amb qui manté una relació particularment propera i afectuosa.

| Instagram

En un dia on es multipliquen els gestos romàntics i familiars a les xarxes socials, el davanter blaugrana va triar donar visibilitat a l'amor maternal. Lamine va publicar orgullós al seu perfil personal un emotiu detall: una nota escrita de puny i lletra per Sheila en què es podia llegir: "Feliç Sant Jordi el meu nen. T'estimo molt". Aquestes breus paraules van desfermar la tendresa i aplaudiments entre els seus seguidors, reafirmant la imatge de proximitat i calidesa familiar que caracteritza el jove futbolista.

A més, Sheila va rebre de part del seu fill una tradicional rosa vermella, símbol indiscutible de l'afecte en aquesta festivitat catalana. Orgullosa, ella també va compartir la instantània a les seves xarxes, demostrant l'estret llaç que uneix mare i fill, una cosa que Lamine valora especialment i mai ha amagat de la vista pública.

Però la jornada no va acabar només amb roses i paraules afectuoses. Fidel al seu estil fresc i desenfadat, Lamine va afegir música al moment, dedicant a la seva mare una cançó de l'artista Morad, amic personal del futbolista. Un vers en particular va captar l'atenció dels seus seguidors: "Tenia la meva mare sempre al meu costat i és per això que no em fa falta ni un regal...", mostrant així una profunda gratitud i complicitat amb Sheila.

Amor entre mare i fill

Les reaccions no es van fer esperar. Les xarxes socials, sempre atentes a qualsevol moviment del jugador blaugrana, van destacar ràpidament l'autenticitat i sensibilitat del gest de Lamine Yamal. Els seus seguidors no van dubtar a elogiar la seva actitud, ressaltant com aquest tipus d'accions el fan encara més estimat entre els aficionats culers i més enllà de l'àmbit esportiu.

En les seves publicacions anteriors, Yamal ja havia donat mostres de la seva profunda connexió familiar, especialment amb Sheila, a qui sol dedicar paraules i gestos afectuosos en dates importants o després de partits decisius. Aquest vincle especial també s'estén a altres membres de la seva família, com el seu germà Keyne i el seu pare Mounir, que solen estar molt presents en el seu dia a dia i en els seus perfils socials.

De fet, Sheila sempre ha exercit un paper fonamental en la carrera i estabilitat emocional del jove futbolista. En cada èxit esportiu, ella sol aparèixer com un dels principals suports, una cosa que Lamine Yamal agraeix públicament en repetides ocasions.