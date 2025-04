Gir de 180 graus en la relació entre Pep Guardiola i Cristina Serra

En un inesperat gir en la vida personal de Pep Guardiola, l'entrenador del Manchester City i la seva esposa, Cristina Serra, podrien estar reconsiderant la seva separació. Després d'anunciar la seva ruptura al gener de 2025, la parella ha estat vista compartint temps junts a Barcelona durant la Setmana Santa, cosa que ha avivat rumors sobre una possible reconciliació.​

La separació de Guardiola i Serra, que es va conèixer públicament a principis de 2025, va sorprendre a molts, especialment considerant la seva llarga història junts des de 1994 i el seu matrimoni el 2014. Segons informes, la decisió es va prendre al desembre de 2024, amb la parella sol·licitant privacitat mentre travessaven aquest canvi en la seva relació. Malgrat la separació, tots dos han mantingut una relació cordial, prioritzant el benestar dels seus tres fills.​

| Canva

No obstant això, recents esdeveniments suggereixen que la història entre Guardiola i Serra podria no haver acabat. Durant la Setmana Santa, Guardiola va passar tres dies a la residència familiar a Pedralbes, Barcelona, on viu Serra amb la seva filla menor, Valentina. Aquest retrobament ha generat especulacions sobre un possible intent de reconciliació.​ Així ho ha assegurat María Lapiedra a El Nacional.

Declaracions oficials i reaccions

Encara que ni Guardiola ni Serra han fet declaracions públiques sobre l'estat actual de la seva relació, fonts properes han proporcionat informació que suggereix un acostament entre ambdós. Segons el paparazzi Gustavo González, qui ha seguit de prop la parella, Guardiola i Serra han estat vistos junts a Barcelona, i tots dos continuen usant els seus anells de matrimoni. Aquest gest ha estat interpretat per alguns com un senyal que el vincle entre ells persisteix.​

A més, s'ha informat que Guardiola ha fet un compromís concret per enfortir la seva relació amb Serra: viatjar setmanalment des de Manchester a Barcelona utilitzant el jet privat proporcionat pel Manchester City. Aquesta decisió busca mitigar la distància imposada pels seus compromisos professionals i dedicar temps de qualitat a la seva família.​

Aquestes accions han estat ben rebudes per alguns seguidors i observadors, que veuen en elles un esforç genuí per part de Guardiola per reconnectar amb la seva esposa i mantenir la unitat familiar. No obstant això, altres es mantenen escèptics, considerant els desafiaments que implica mantenir una relació a distància i les exigències del món del futbol professional.

Així doncs, mentre que la separació de Guardiola i Serra semblava definitiva, recents esdeveniments indiquen que la parella està explorant la possibilitat d'una reconciliació. El temps dirà si aquests esforços conduiran a una renovació de la seva relació o si simplement representen un intent de mantenir una connexió amistosa pel benestar de la seva família.​