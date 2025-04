El Sant Jordi de Lamine Yamal con una persona muy especial

En una temporada en la que el Barça ilusiona a sus seguidores con grandes aspiraciones deportivas, hay un futbolista que despierta admiración absoluta dentro y fuera del terreno de juego: Lamine Yamal. A sus 17 años, este joven talento ha conquistado rápidamente el corazón de la afición azulgrana con su estilo dinámico y su madurez excepcional. Pero más allá de su destreza futbolística, Yamal ha demostrado que en su vida personal también marca la diferencia, especialmente cuando se trata de momentos tan emotivos como la celebración de Sant Jordi.

El 23 de abril es una fecha señalada en Catalunya. Sant Jordi llena las calles de rosas, libros y muestras de afecto, y Lamine Yamal no quiso quedarse al margen. El joven futbolista aprovechó esta festividad tan especial para compartir un momento único junto a Sheila, su madre, con quien mantiene una relación particularmente cercana y cariñosa.

| Instagram

En un día donde se multiplican los gestos románticos y familiares en redes sociales, el delantero azulgrana eligió dar visibilidad al amor maternal. Lamine publicó orgulloso en su perfil personal un emotivo detalle: una nota escrita de puño y letra por Sheila en la que podía leerse: "Feliz Sant Jordi mi niño. Te quiero mucho". Estas breves palabras desataron la ternura y aplausos entre sus seguidores, reafirmando la imagen de cercanía y calidez familiar que caracteriza al joven futbolista.

Además, Sheila recibió de parte de su hijo una tradicional rosa roja, símbolo indiscutible del afecto en esta festividad catalana. Orgullosa, ella también compartió la instantánea en sus redes, demostrando el estrecho lazo que une a madre e hijo, algo que Lamine valora especialmente y nunca ha escondido de la vista pública.

Pero la jornada no terminó solo con rosas y palabras afectuosas. Fiel a su estilo fresco y desenfadado, Lamine añadió música al momento, dedicando a su madre una canción del artista Morad, amigo personal del futbolista. Un verso en particular captó la atención de sus seguidores: "Tenía a mi madre siempre a mi lado y es por eso que no me hace falta ni un regalo...", mostrando así una profunda gratitud y complicidad con Sheila.

Amor entre madre e hijo

Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales, siempre atentas a cualquier movimiento del jugador blaugrana, destacaron rápidamente la autenticidad y sensibilidad del gesto de Lamine Yamal. Sus seguidores no dudaron en elogiar su actitud, resaltando cómo este tipo de acciones lo hacen aún más querido entre los aficionados culers y más allá del ámbito deportivo.

En sus publicaciones anteriores, Yamal ya había dado muestras de su profunda conexión familiar, especialmente con Sheila, a quien suele dedicar palabras y gestos afectuosos en fechas importantes o tras partidos decisivos. Este vínculo especial también se extiende a otros miembros de su familia, como su hermano Keyne y su padre Mounir, quienes suelen estar muy presentes en su día a día y en sus perfiles sociales.

De hecho, Sheila siempre ha desempeñado un papel fundamental en la carrera y estabilidad emocional del joven futbolista. En cada éxito deportivo, ella suele aparecer como uno de los principales apoyos, algo que Lamine Yamal agradece públicamente en repetidas ocasiones.