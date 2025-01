'Com si fos ahir' del 3 de febrer: La Itziar desesperada per l'herència

El capítol de ‘Com si fos ahir’ del proper dilluns comença amb la Marta immersa en un mar de dubtes. Ara es planteja de valent recuperar el seu antic pis per tornar-hi a viure. De fet li etziba directament a la Patri i la Naiara. El problema és que sent que aquesta decisió pot distanciar-la del Salva.

Des que el Joel va marxar a viure amb la Isabel, ells dos no acaben de trobar un lloc còmode per a la seva relació, i la Marta intueix que, si fa aquest pas, la bretxa entre tots dos pot fer-se més gran. L’encerta, prioritzant el seu benestar personal, o es posa en perill un vincle que encara no ha tingut temps de consolidar-se sense el Joel a casa?

Mentrestant, la Gemma rep una petició que no s’esperava. El Manel li demana si la Patri pot viure al seu pis ara que ella ja no hi viu. Com s’ho agafarà la Gemma? Voldrà que la Naiara – amb qui no té gaire bona relació – també hi vagi a viure.

Problemes amb l'herència de la Itziar

En un altre punt de la trama, la Sílvia i el Francesc es troben amb un dilema. La Itziar, finalment, no ha cobrat res de l’herència de la seva mare: l’aparició de l’Aniol ho ha capgirat tot. Sense la injecció econòmica que esperava, la Itziar es veu atrapada en una situació prou precària.

Ara, la parella no sap fins a quin punt han d’ajudar-la a reprendre el rumb, donant-li un cop de mà econòmic o buscant-li alternatives. La Itziar (Mar Ulldemolins), per la seva banda, prova de fer un pacte amb l’Aniol que li permeti no sortir-ne del tot perjudicada.

També parla amb el Salva. Com advocat segur que hi pot fer alguna cosa. Caldrà veure què passa amb la legítima i amb la donació que la seva mare va fer a l'Aniol.

Cèlia - Víctor: Guerra total

Finalment, la Cèlia protagonitza un nou episodi de fricció amb el Víctor. L’Aloma havia preparat un treball molt important, però el Víctor li ha fet malbé per accident. La Cèlia, que sap com n’és de vital aquell projecte per a l’Aloma, s’afanya a donar-li un cop de mà per recuperar-lo.

Lluny de valorar la col·laboració de la Cèlia, el Víctor li resta importància i manté l’actitud arrogant que l’ha caracteritzat darrerament. Aquest gest encén encara més la metxa d’una tensió que no para de créixer a la consultoria. Serà capaç la Cèlia de seguir gestionant la mala sintonia amb el Víctor sense que tot esclati? O arribarà un punt en què aquesta lluita constant l’obligui a prendre mesures dràstiques per preservar la seva autoritat i la seva salut mental?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 3 de febrer de 2025?

Segons la programació oficial de TV3, el primer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts i tindrà una durada de quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.