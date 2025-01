Alerta màxima a Zarzuela per la reina Sofia

per Pol Nadal

Les últimes setmanes han tornat a la Reina Sofia a la primera línia mediàtica, encara que no precisament per motius agradables. Si bé fa uns dies se la veia somrient en la celebració pel 150è aniversari de l'Òpera de Garnier a París, fonts del seu entorn revelen que la mare de Felip VI travessa un període de notable tristesa. I no es tracta només de la complexa relació amb el seu marit, el rei emèrit Joan Carles I, sinó de diversos factors que la mantenen preocupada i, aparentment, aïllada.

El delicat estat de salut de la infanta Irene

Potser el tema que més afecta la Reina Sofia sigui la salut de la seva germana Irene de Grècia, qui sempre ha estat molt unida a l'emèrita. Irene viu amb la reina Sofia a la Zarzuela des de fa anys i solia acompanyar-la en la majoria dels seus viatges i compromisos.

| Casa Real, XCatalunya

No obstant això, les últimes informacions apunten a un deteriorament notable que impedeix a Irene desplaçar-se amb la mateixa freqüència d'abans, cosa que hauria posat a la Reina Sofia en una situació d'inquietud constant. Per a qui ha comptat tota la seva vida amb la presència i el suport de la seva germana, aquesta limitació suposa un dur cop anímic.

L'absència en l'aniversari de Joan Carles

A aquest malestar se suma el fet que Sofia no viatgés a Abu Dhabi per al 87è aniversari de Joan Carles I. Durant la celebració, es va veure a diversos membres de la família —entre ells fills i néts de l'emèrit—, però no a la Reina Sofia, cosa que molts van interpretar com una renúncia deliberada després de les polèmiques que envolten l'exmonarca.

No obstant això, mitjans com Fiesta afirmen que l'emèrita no va acudir, en part, perquè es troba “especialment delicada” arran del que passa en el seu cercle més proper, inclosa la convalescència de la seva germana. Aquesta absència ha provocat que es parli de la creixent separació amb l'emèrit: una bretxa que, segons algunes veus, ja mai es tancarà.

| Casa Real, Telecinco, XCatalunya

Les filtracions sobre Bárbara Rey

Un altre assumpte que hauria afectat profundament a la Reina Sofia és la recent difusió de detalls sobre la suposada relació de Joan Carles I amb la vedette Bárbara Rey, incloses gravacions i àudios que esmenten als fills de l'emèrita i a ella mateixa. Encara que es dona per fet que la Reina sabia d'aquesta relació des de fa temps, la publicació de missatges explícits i de comentaris que impliquen a la seva família ha remarcat la ferida.

Més que sentir sorpresa o ràbia per la infidelitat, el que realment l'hauria fet sentir tristesa és veure com aspectes íntims i familiars surten a la llum de forma morbosa, suposant un desgast addicional per a la seva imatge.

Una solitud creixent

Segons la periodista Marisa Martín Blázquez, la Reina Sofia se sent “molt sola”. Tant Leonor com la infanta Sofia passen gran part del temps fora de Zarzuela a causa dels seus compromisos acadèmics. Tampoc es prodiga en contactes diaris amb el seu fill Felip i la seva nora, la Reina Letícia, cosa que incrementa la sensació d'aïllament.

A més, les imatges dels seus néts compartint celebracions i moments amb Joan Carles a l'estranger també han contribuït a aquesta impressió de quedar al marge. És un escenari que contrasta notablement amb l'etapa anterior, quan Sofia era la gran “aglutinadora” de la família.