El veritable motiu pel qual Gerard Piqué es trasllada a Miami

El sempre mediàtic Gerard Piqué torna a centrar l'atenció de la premsa internacional arran del seu nou moviment familiar. Des que l'exfutbolista i la cantant Shakira van anunciar oficialment la seva separació al juny de 2022, les especulacions sobre la custòdia dels seus fills i la gestió de les seves vides paral·leles no han deixat d'acaparar titulars. I ara, amb l'inici de la gira mundial de l'artista colombiana, sorgeixen novetats en la dinàmica que ambdós mantenen per garantir el benestar de Milan i Sasha.

Una decisió basada en l'acord de separació

D'acord amb la informació revelada per les periodistes Lorena Vázquez i Laura Fa al programa Col·lapse, de TV3, el conveni al qual van arribar Shakira i Piqué després de la seva separació estipula que l'exjugador del FC Barcelona ha de passar prop de 10 dies al mes a la ciutat de Miami. Aquest era el termini pactat per equilibrar la presència paterna i materna, després que la cantant es traslladés amb els nens a Florida. No obstant això, la circumstància especial que es presenta a partir de febrer —amb la nova gira internacional de Shakira— obliga el català a prendre mesures addicionals.

Per tant, més que un "trasllat definitiu", el que ocorre és un trasllat temporal de Gerard Piqué a Miami, les dates del qual coincidiran amb l'activitat professional de Shakira en diversos països. La gira en qüestió es diu "Las mujeres ya no lloran World Tour" i suposa la setena experiència musical de gran escala per a la intèrpret. Fins al moment, s'han confirmat dates en diferents nacions d'Amèrica, però no hi ha anuncis oficials sobre presentacions en territori europeu.

El calendari de Shakira i la necessitat d'un pla alternatiu

L'inici de la gira complica la logística de l'artista per cuidar personalment dels seus fills en els trasllats. Milan i Sasha ja no són tan petits com per acompanyar fàcilment la seva mare arreu del món, seguint un atapeït calendari de concerts i compromisos. Per això, l'acord assolit suggereix que Piqué s'estableixi aquests mesos a Miami per ocupar-se dels nens quan la cantant hagi d'absentar-se durant jornades prolongades o quan visiti diferents ciutats d'Amèrica.

D'aquesta manera, l'estabilitat dels menors no es veurà compromesa, ni tampoc es modificarà en excés la rutina que han seguit des que resideixen als Estats Units.

Que Piqué decideixi viure a Miami no obeeix a un desig personal d'assentar-se definitivament als Estats Units, segons matisen les mateixes fonts. És un moviment temporal, estrictament orientat a la conciliació familiar. Per la seva banda, Shakira podrà bolcar-se en la promoció i en l'execució del seu tour, mentre sap que els nens estan amb el seu pare, en el seu entorn habitual de la ciutat de Florida. Una logística que, sens dubte, demandarà complicitat i respecte mutu per complir amb els terminis pactats.

Per a l'exdefensa, aquesta reubicació no suposa un obstacle en el context professional actual, en què el seu projecte més emblemàtic, la Kings League, continua funcionant sense que es requereixi la seva presència física a temps complet a Espanya. A més, com detalla la premsa internacional, Piqué estaria valorant aquesta estada com una oportunitat per expandir els contactes de la seva lliga d'entreteniment en l'àmbit nord-americà, un mercat cobejat per als esports i el màrqueting esportiu.