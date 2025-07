Sigfrid Gras, director de TV3, anuncia quan s'acabarà la sèrie 'Com si fos ahir'

El final de cada temporada d'una sèrie d'èxit sempre deixa un reguitzell de preguntes i una legió de seguidors contenint la respiració. A Catalunya, la sobretaula té un nom propi des de fa gairebé una dècada: 'Com si fos ahir'. La ficció de TV3 s'ha consolidat com un pilar fonamental de la seva graella, i després del tancament de la seva vuitena temporada amb dades d'audiència espectaculars, la gran incògnita flotava a l'ambient: serà la novena la definitiva?

El murmuri creixia entre els seguidors més fidels i als fòrums d'internet. La cadena autonòmica, que acaba de tancar un curs bo amb un 14,3% de quota de pantalla, sap que el culebrot de les quatre de la tarda és una de les seves joies. Tanmateix, a televisió, la renovació constant és llei.

Per això, l'entrevista concedida per Sigfrid Gras, director de TV3, al periodista Jofre Llombart per a El Nacional era esperada amb tanta expectació. En aquesta, finalment, s'ha aclarit el futur de la sèrie que reuneix milers de catalans cada dia davant del televisor.

| TV3

Una continuïtat que depenia de l'audiència

'Com si fos ahir' no és una sèrie més. És una tradició. La seva vuitena temporada es va acomiadar per tot el que val, assolint un bon 20% de share, una dada que demostra el seu excel·lent estat de forma. No obstant això, el capítol final va tenir menys audiència de l'habitual i hi va haver moltes crítiques a les xarxes.

Als fans de la sèrie els va semblar poc el capítol i s'esperaven situacions més complexes i algunes incògnites per a la pròxima temporada. La novena temporada, que començarà al setembre, ja està confirmada i no és una temporada qualsevol: amb ella, igualarà en longevitat la mítica 'El cor de la ciutat', fins ara la sèrie més llarga de la història de la cadena.

Aquest fet alimentava els rumors sobre un possible tancament de cicle. Se sabia des de feia temps que la cadena guardava un as a la màniga, una "bíblia" per a una nova ficció que prengués el relleu. La pregunta era si havia arribat el moment d'utilitzar-la. La tensió era palpable, però les paraules de Sigfrid Gras han vingut a portar una calma relativa, encara que amb matisos, als fans.

| TV3

Sigfrid Gras aclareix els dubtes: "Hi haurà desena temporada si l'audiència acompanya"

El director de TV3 ha estat clar i directe, per alegria de molts. "'Com si fos ahir' no té cap final escrit", va afirmar Gras durant la seva conversa, confirmant que el destí de la sèrie no està segellat. Lluny d'anunciar un final, va obrir la porta a un futur encara més extens i a una celebració històrica.

"Comencem la novena temporada i si no va ja tan bé com aquesta, que ha estat la millor de les vuit, si va mitjanament bé, hi haurà desena temporada", va assegurar el directiu. Amb aquesta declaració, no només tranquil·litza l'audiència, sinó que valora la feina de l'equip i fa un gest als seguidors: la seva fidelitat serà la que decideixi. A més, va afegir un detall que il·lusionarà tothom: "I farem una gran festa pels 10 anys de CSFA"

'El polígon', el pla B que haurà de seguir esperant

Per descomptat, una cadena com TV3 sempre ha de mirar cap al futur. Sigfrid Gras va confirmar que el pla de contingència existeix i té nom: 'El polígon'. Es tracta d'un projecte desenvolupat per David Plana, creador de l'exitosa 'La Riera', que fa "dos o tres anys" que és en un calaix, a punt per ser activat quan sigui necessari.

| TV3

Aquest projecte suposaria un gir de 180 graus respecte al que els espectadors estan acostumats a veure a 'Com si fos ahir'. La nova ficció es desenvoluparia en un polígon industrial, abordant una temàtica molt més social i allunyada de l'entorn urbà i de classe mitjana-alta de les seves predecessores. Tanmateix, Gras va ser taxatiu: "No tenim gens d'interès a utilitzar-lo. Si podem utilitzar-lo en els pròxims anys, ho farem"

Així doncs, els seguidors de les històries d'Andreu, Miquel, Eva i companyia poden respirar tranquils. La continuïtat de 'Com si fos ahir' està més assegurada que mai, encara que sempre supeditada a la resposta del públic. Aconseguirà la sèrie superar el rècord d''El cor de la ciutat' i celebrar per tot el que val el seu desè aniversari, o haurà 'El polígon' de sortir del calaix abans del previst? Només el temps, i l'audiència, tindran l'última paraula.