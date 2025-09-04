Saltan las alarmas en el Reino Unido tras la última hora de Kate Middleton

Kate Middleton ha vuelto a estar en el foco mediático tras reaparecer en un acto oficial junto al príncipe Guillermo. Su participación en una actividad infantil en el Museo de Historia Natural de Londres marca su regreso tras varias semanas de ausencia.

El evento reunió a ambos en una jornada con niños, participando en actividades al aire libre. El objetivo era fomentar la conciencia medioambiental y acercar a los más pequeños a la naturaleza.

| Europa Press

El nuevo cambio de look de Kate Middleton

Aunque su presencia pública era lo más esperado, ha sido su aspecto físico lo que más comentarios ha generado. En esta ocasión, la princesa de Gales ha sorprendido con un cambio de imagen notorio.

Ha lucido una melena más larga de lo habitual, con un tono rubio más claro y peinada con ondas suaves. Este nuevo estilo ha marcado un contraste con su imagen habitual y no ha pasado desapercibido.

Kate Middleton ha encendido todas las alarmas

En redes sociales, las reacciones no han tardado en llegar. Algunos han elogiado su estilo renovado, mientras que otros han opinado que no es su imagen más favorecedora. Estos comentarios se producen en un momento especialmente delicado.

Kate Middleton fue diagnosticada de cáncer el año pasado, una noticia que conmovió al público y generó una oleada de apoyo. Aunque en los últimos meses ha reducido considerablemente sus apariciones, en julio pasado visitó un hospital donde habló abiertamente sobre el proceso.

| Europa Press

"Asumes una actitud valiente y estoica durante el tratamiento y luego piensas: ‘puedo seguir adelante, volver a la normalidad’. Pero, en realidad, la fase posterior es realmente difícil", compartió en un encuentro con pacientes oncológicos.

"Ya no estás necesariamente bajo la supervisión del equipo clínico, pero no puedes desenvolverte con normalidad en casa como antes. Creo que es muy valioso contar con alguien que te ayude a superar eso, que te muestre y te guíe durante esa fase", añadió.

Su reciente aparición pública ha sido interpretada por muchos como una señal positiva en su proceso de recuperación. No obstante, algunos medios han apuntado la posibilidad de que el cambio en su cabello se deba al uso de una peluca.

Un hecho que ha alimentado rumores sobre un posible retroceso en su estado de salud. Aunque no hay confirmación oficial, estas especulaciones reflejan el interés y la preocupación constante que genera su evolución.