Revelen per fi la causa de la mort de Giorgio Armani, el famós dissenyador italià

El dissenyador italià Giorgio Armani ha mort aquest dijous als 91 anys. Ho ha fet "envoltat dels seus éssers estimats", segons ha anunciat la companyia en un comunicat oficial. La notícia ha causat un profund impacte en el món de la moda i entre els seus seguidors més fidels.
El Grup Armani ha confirmat la seva mort a través d'una nota en què s'ha referit a ell com a “Il Signor Armani”. El nom amb què sempre s'han referit a ell a l'empresa que ell va fundar fa molts anys.
"Sentim el buit deixat per qui va fundar i va nodrir aquesta família amb visió, passió i dedicació", ha declarat el grup. En el mateix missatge, els empleats i familiars han promès continuar el seu llegat amb respecte, responsabilitat i amor.
La causa de la mort de Giorgio Armani ja s'ha revelat
Durant els últims mesos, Armani ha presentat diversos problemes de salut. Aquests inconvenients l'han obligat a absentar-se per primera vegada de les seves desfilades a Milà i París. Tot i la seva absència física, ha continuat dirigint-les de manera remota.
Així, finalment s'ha revelat la causa de la seva mort: Giorgio Armani ha estat afrontant problemes de salut durant un temps prolongat. Encara que no s'han ofert detalls específics, el seu estat ha anat empitjorant amb el pas dels mesos. El seu entorn més proper ha preferit mantenir la privacitat durant tot aquest procés.
La firma de luxe es preparava per commemorar els 50 anys de la seva fundació. Les celebracions estaven previstes en el marc de la Setmana de la Moda de Milà. L'empresa ha declarat que aquests homenatges es faran igualment, ara com a tribut al seu creador.
El funeral de Giorgio Armani se celebrarà el pròxim cap de setmana a Milà
El funeral se celebrarà de manera privada, d'acord amb la voluntat expressa d'Armani. Estarà obert al públic només el cap de setmana del 6 al 7 de setembre. Es farà a l'Armani/Teatro, a Via Bergognone 59, Milà, entre les 9:00 i les 18:00 hores.
Des que va fundar la seva firma el juliol de 1975, Giorgio Armani ha marcat una era. La seva visió ha anat molt més enllà de la moda, estenent-se a molts aspectes de la vida quotidiana. Giorgio Armani ha anticipat els nous temps amb claredat, elegància i pragmatisme i avui, el món acomiada un pioner i celebra un llegat que ha deixat empremta