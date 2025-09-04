Es filtra la brutal quantitat de diners que Giorgio Armani ha deixat als seus hereus

L'agència italiana de notícies AGI ha confirmat la mort de Giorgio Armani. L'icònic dissenyador italià ha mort als 91 anys i la seva partida ha commocionat el món de la moda i del luxe. Armani ha estat sinònim d'estil, elegància i modernitat, i ha representat durant dècades l'essència del disseny italià.
La seva visió ha marcat un abans i un després en la moda internacional. No només ha estat un dissenyador brillant, també ha demostrat ser un astut home de negocis. Ha dirigit personalment el seu imperi amb mà ferma i l'empresa de Giorgio Armani ha facturat prop de 2.300 milions d'euros (2.700 milions de dòlars) l'any.
Fins a la seva mort, Armani ha posseït el 99,9% de la companyia i el 0,1% restant ha estat en mans de la Fundació Armani. Segons Forbes, la marca ha estat valorada en 11.200 milions de dòlars. Una xifra veritablement desorbitada.
Giorgio Armani té tres potencials hereus entre els fills dels seus germans
Armani no ha tingut fills i no ha deixat una successió clara. La seva herència ha quedat envoltada d'incògnites. Qui heretarà una fortuna semblant?
Se sap que ha tingut tres nebots: Roberta i Silvana, filles del seu germà Sergio, ja mort, i Andrea, filla de la seva germana Rosanna. Aquests tres noms sonen amb força com a possibles hereus, però encara no s'ha confirmat oficialment.
L'estructura del seu llegat ha generat incertesa i, durant anys, s'ha especulat sobre els seus plans successoris. Armani ha estat sempre reservat amb la seva vida privada. També amb les seves decisions empresarials.
La Fundació Armani podria tenir un paper important. Ha estat creada per preservar el seu llegat. No obstant això, no s'ha especificat si en el futur gestionarà part de l'herència o de la companyia del seu fundador.
La mort de Giorgio Armani ha obert molts interrogants, i no només sobre la seva fortuna. També sobre el futur de la marca que porta el seu nom. Continuarà l'empresa sent independent? Mantindrà la seva identitat sense ell?
Giorgio Armani volia que el seu llegat es mantingués viu després de la seva mort
L'únic clar és el valor colossal que ha deixat enrere. Armani ha construït un imperi i ho ha fet des de zero, amb talent i visió. El seu llegat econòmic i artístic és inqüestionable.
El món de la moda ha perdut una de les seves grans llegendes, però el seu nom seguirà viu. A les passarel·les, a les botigues i, sobretot, a la història.