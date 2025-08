Sorgeix la sorpresa pel divorci de Pep Guardiola i Cristina Serra

per Duna Costa

Després de tres dècades compartides i una separació familiar esperada des de 2019, el divorci de Pep Guardiola i Cristina Serra amenaça de deixar de ser aquell procés tranquil que van anunciar. Un gir rellevant i minuciós, vist des de perspectives diferents i amb noves complicacions legals que comencen a pesar.

El procés de separació

Segons les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez, el gener de 2025 es va confirmar la ruptura després de la seva exclusiva al pòdcast Mamarazzis. L'anunci va arribar després que la parella passés junta aquest Nadal a Barcelona amb els seus tres fills, Maria, Màrius i Valentina. Aquella decisió va ser comunicada només al seu entorn més proper, sense declaracions públiques.

Renovació amb el City i el desencadenant final

Cristina, ja instal·lada a Barcelona des de 2019 per cuidar el seu negoci de moda, hauria retret a Guardiola la seva dedicació professional excessiva. El detonant del divorci definitiu va ser la seva signatura de renovació fins a 2027 amb el Manchester City, un gest que l'empresària va interpretar com a manca de desig de traslladar-se a Catalunya. Un any abans, en entrevistes, Pep havia elogiat la seva intuïció en moda, revelant la influència de Cristina en la seva imatge pública.

| Canva

Advocat compartit i negociacions tenses

La separació prometia ser amistosa: tots dos van contractar el mateix advocat matrimonialista català amb l'objectiu d'evitar litigis públics. Però aquesta decisió podria complicar l'equitat: qui representa tots dos no pot defensar interessos contraposats si sorgeixen conflictes econòmics importants. Segons El Nacional, la negociació ha passat d'“amistosa a cordial”, amb pressa per liquidar societats, patrimoni i formalitzar la signatura del divorci.

El Manchester City va preferir no fer comentaris. Cristina va trencar el seu silenci amb un "Perfecta, gràcies" quan li van preguntar a Barcelona sobre el seu estat després de la ruptura. Mentrestant, a Manchester van anar a un concert d'Oasis amb Maria i Màrius, però no es van deixar veure junts i no hi ha fotos oficials ni afecte públic visible. Maria va pujar un vídeo a TikTok a Heaton Park que va mostrar la família arribant junta, però sense distinció de parella.

No falten especulacions sobre tercers, infidelitats o fredor emocional, però fins ara no s'ha confirmat res. Els mitjans descarten les habituals “terceres persones” en aquests casos, com a causa directa de la ruptura.

| XCatalunya

Tres fills ja independitzats

Maria, Màrius i Valentina han crescut en una llar amb vida “LAT” (Living Apart Together). Cristina ha creat una carrera sòlida en moda, mentre que Pep va apostar pel futbol més exigent a Anglaterra. Vivien separats des de 2019, intentant mantenir un equilibri pels fills i la carrera de tots dos. La ruptura legal està per tancar, però emocionalment ja sembla consumada.

La signatura més enllà del paper

En l'àmbit patrimonial, Guardiola afrontarà canvis. Passarà de compartir societats a pagar una pensió mensual. Economies i negocis requereixen repartiment, i la convivència simbòlica que havia deixat de funcionar es desgasta en tràmits notarialment urgents.

El procés contempla un tancament sense soroll, almenys així es va començar, però ha guanyat tensió per detalls legals i temps ajustats. La manca d'advocats diferents ha complicat l'equilibri en una separació que prometia ser eficient. Encara que fonts permetien una possible reconciliació, avui sembla que la relació sentimental ha conclòs.