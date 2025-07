S'activen tots els rumors després de veure alguna cosa a la cara de Carles III

per Duna Costa

Des de la seva arribada al Castell de Windsor el passat 8 de juliol, el rei Carles III va ser captat amb un ull visiblement enrogit durant la visita d'Estat d'Emmanuel Macron i Brigitte Macron. La imatge, compartida per fotògrafs i viralitzada a les xarxes, va despertar inquietud entre seguidors de la Corona i especialistes en salut reial.

Hemorràgia subconjuntival: l'explicació de Buckingham

El palau de Buckingham va sortir de manera immediata al pas de les especulacions. A través d'un portaveu, es va confirmar que el que va passar va ser una hemorràgia subconjuntival. És a dir, la ruptura d'un petit vas a la membrana que cobreix el globus ocular, cosa que explica aquesta intensa taca vermella.

Segons van aclarir, el succés hauria tingut lloc la nit prèvia a l'acte. La Casa Reial va insistir que la condició és comuna, benigna i sense vinculació amb el tractament oncològic que el rei manté des de principis de 2024. Metges consultats coincideixen: sol desaparèixer en uns 10 a 14 dies, sense efectes adversos en la visió.

| XCatalunya, The Royal Family Web.

Perfil mèdic de Carles III

No podem oblidar que Carles III, de setanta-sis anys, va ser diagnosticat el febrer de 2024 amb un tipus de càncer no especificat, després d'haver estat operat per hiperplàsia prostàtica benigna a començaments de l'any passat. Des de llavors, ha mantingut la seva agenda amb ajustos, combinant algunes absències amb aparicions públiques clau. La seva actitud, segons el seu cercle, ha estat de “seguir endavant amb normalitat”.

Aquesta postura dona suport a les paraules d'un col·laborador reial citat per ‘The Mirror’: “el que un aprèn sobre aquesta malaltia és que es controla i és el que ell fa… no veig diferència en ell comparat amb abans”.

Entre alarma i suport informat

La difusió de les imatges a plataformes com X i Facebook va desfermar una onada de teories sobre la seva salut. Tanmateix, perfils afins a la família reial i usuaris amb coneixements mèdics van remarcar l'absència de gravetat del quadre. Van subratllar que un vessament ocular no posa en risc la vida i que, de fet, pot sorgir per una tos, esternuts o fregaments involuntaris.

| XCatalunya, OLEKSANDER YEROMIN

Experts en oftalmologia consultats per Telemundo i Panorama Web també van avalar la rapidesa amb què aquest tipus d'hematomes desapareixen sense seqüeles. Alguns van esmentar que és més visible en persones grans per fragilitat capil·lar, però sense conseqüències sistèmiques.

Reacció diplomàtica i agenda intacta

Malgrat l'ull cridaner, Carles III no va interrompre cap protocol. Va acompanyar els Macron a la tradicional processó en carruatge, va presidir el banquet vespertí i va acceptar l'homenatge a la recepció formal. La seva companya, la reina Camila, i els Prínceps de Gal·les hi van ser presents, reforçant la imatge d'estabilitat a la Corona.

La resposta coordinada de Buckingham, unida a veus mèdiques independents, ha aconseguit restar-li dramatisme a l'incident. És un recordatori que, darrere de la pompa i el cercle reial, hi ha un home de setanta-sis anys que s'enfronta a una malaltia que no amaga, però que tampoc defineix el seu regnat. L'hemorràgia va ser breu, sense riscos aparents, i sense obstaculitzar el pla formal ni diplomàtic del rei.